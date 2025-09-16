© Foto: Google Gemini

Hinter Gold liegt eine in den vergangenen Jahren beeindruckende Rallye. Doch inzwischen ist das Edelmetall so stark überkauft wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Gold Mehr als 40 Prozent hat Gold in diesem Jahr bereits zulegen können. Das schlägt selbst so starke Aktienmärkte wie den griechischen, der es aktuell auf ein Plus von 45,4 Prozent bringt. Die Gründe für die Outperformance sind vielfältig. Zentralbanken insbesondere in den BRICS-Staaten haben ihre Goldreserven vergrößert und planen das auch weiterhin zu tun. Dazu kommen politische und wirtschaftliche Unsicherheiten. Vor allem die Furcht vor einer Stagflation in den USA und die …