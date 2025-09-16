© Foto: Richard Drew - APBereinigt um zyklische Schwankungen wird der S&P 500 derzeit nahezu auf seinem Höchststand von 2022 gehandelt - dem 38-fachen der Gewinne der vergangenen zehn Jahre. Lediglich während der Dotcom-Blase war die Bewertung noch höher, wie Strategen von Morgan Stanley betonen. Henry Blodget war bis zur Dotcom-Blase Staranalyst. Ihm wurde schließlich die Lizenz als Broker entzogen. Damals hatte der Analyst frühzeitig Amazon entdeckt. Er musste nach einer Überrpüfung durch die SEC schließlich seine Broker-Lizenz auf Lebenszeit abgegeben: Denn nach der Untersuchung stellte sich heraus, dass er 7 Unternehmen für Bankkunden absichtlich hochgejubelt hatte, während er intern die Unternehmen kritisch …Den vollständigen Artikel lesen ...
