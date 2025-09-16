Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 16 septembre/September 2025) - Nuclear Fuels Inc. ("NF" or "Nuclear Fuels") has announced completion of the previously announced arrangement (the "Arrangement") whereby Premier American Uranium Inc. ("PUR" or "Premier American Uranium") acquired all of the issued and outstanding common shares of Nuclear Fuels (the "NF Shares"). The Arrangement results in PUR acquiring 100% of the NF Shares and NF becoming a wholly owned subsidiary of PUR.

Pursuant to the Arrangement, Nuclear Fuels shareholders (the "NF Shareholders") received 0.33 of a common share of PUR (each whole share, a "PUR Share") for each NF Share held. In aggregate, PUR issued 32,521,748 PUR Shares under the Arrangement.

Nuclear Fuels Inc. will be delisted market close today September 16, 2025. For further information please see the news release.

_________________________________

Nuclear Fuels Inc. (« NF » ou « Nuclear Fuels ») a annoncé la finalisation de l'arrangement précédemment annoncé (l'« Arrangement ») par lequel Premier American Uranium Inc. (« PUR » ou « Premier American Uranium ») a acquis la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Nuclear Fuels (les « Actions NF »). L'Arrangement a pour effet que PUR acquiert 100 % des Actions NF et que NF devient une filiale à 100 % de PUR.

Conformément à l'Arrangement, les actionnaires de Nuclear Fuels (les « Actionnaires NF ») ont reçu 0,33 action ordinaire de PUR (chaque action entière étant une « Action PUR ») pour chaque Action NF détenue. Au total, PUR a émis 32 521 748 actions PUR dans le cadre de l'Arrangement.

Nuclear Fuels Inc. sera radiée du marché à la clôture d'aujourd'hui, le 16 septembre 2025. Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 16 SEPT 2025 Symbol(s)/Symbole(s): NF

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)