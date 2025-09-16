© Foto: Beata Zawrzel - NurPhotoMit seiner neuen Bildbearbeitungsfunktion hat es Google auf Platz 1 der meisten Downloads im Google Play Store und Apple Store geschafft. Darum ist sie so gut.Seit der Veröffentlichung von Nano Banana AI am 26. August hat Gemini 23 Millionen Nutzer gewonnen und 500 Millionen Bilder bearbeitet. Sowohl im Google Play Store, als auch im Apple Store ist sie die derzeit am häufigsten heruntergeladene App. Während ChatGPT den größten Marktanteil im Bereich generativer KI hält, könnte Googles Bildbearbeitungsfunktion laut Richard Windsor, Gründer des Marktforschungsunternehmens Radio Free Mobile, Risse in der Dominanz des Chatbots aufdecken. Windsor glaubt Google hat einen Vorsprung in der …Den vollständigen Artikel lesen ...
