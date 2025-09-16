EQS-News: Vectron Systems AG
/ Schlagwort(e): Verkauf
Die Vectron Systems AG gibt bekannt, dass sie am heutigen Tag einen Kaufvertrag im Hinblick auf die Veräußerung ihrer 100%-igen Beteiligung an der acardo group AG unterzeichnet hat. Hintergrund sind die strategischen Überlegungen im Nachgang zu der Mehrheitsübernahme durch die Shift4-Gruppe. Die Veräußerung erfolgte nach einem Bieterprozess. Aus der Veräußerung realisiert die Vectron Systems AG einen Kaufpreis von 24,5 Mio. EUR zuzüglich Cash-Bestand und weiteren Kaufpreisanpassungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass verschiedene Zahlungen durch Vectron aus dem Kaufpreis zu leisten sind. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Earn-Out Ansprüche und Verkäuferdarlehen der Altgesellschafter der acardo group AG, sowie ein Intercompany Darlehen der acardo group AG an die Vectron Systems AG.
Kontakt:
Meister Consulting GmbH
Tobias Meister
Im Schling 3
59955 Winterberg
Tel.: +49 2983 90 81 21
Mob: +49 170 2939080
E-Mail: meister@meisterconsult.com
