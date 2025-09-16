Verve Group baut Marktposition in Europa mit Übernahme von Acardo Group AG deutlich aus

Verve Group baut Marktposition in Europa mit Übernahme von Acardo Group AG deutlich aus Übernahme eines führenden Anbieters von digitalen Lösungen zur Kundenaktivierung mit Reichweite von 85 Prozent der deutschen Haushalte, integriert in POS-Systeme in mehr als 5.600 Einzelhandelsgeschäften und Anbieter skalierter Marken-Apps für Einzelhändler

Acardo ermöglicht es Verve, Shoppable Campaigns über Mobilgeräte, CTV und DOOH durchzuführen und so Impressionen in direkte Kundenreaktionen und messbare Ergebnisse für Demand Side-Kunden umzuwandeln

Erwarteter Beitrag von rund 15 Millionen Euro zum Umsatz auf normalisierter Pro-forma-Basis für das Gesamtjahr 2025e mit einem erwarteten EBITDA von rund 6 Millionen Euro, einschließlich signifikanter Synergien nach der Transaktion Stockholm, 16. September 2025 - Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, hat heute eine Vereinbarung zur Übernahme der Acardo Group AG unterzeichnet, einem führenden Anbieter von digitalen Lösungen zur Kundenaktivierung in Deutschland. Durch die Integration in die Point-of-Sales-Systeme (POS) von mehr als 5.600 Einzelhandelsgeschäften und in skalierte Marken-Apps für Einzelhändler erreicht Acardo 85 Prozent aller Haushalte in Deutschland. Die Plattform des Unternehmens konzentriert sich auf Couponing- und Cashback-Lösungen für führende Einzelhändler wie Edeka, Kaufland und Rewe, während sie Transaktionsdaten in Echtzeit verarbeitet und im Hintergrund eine vollautomatische Abrechnung gewährleistet. Durch das starke Netzwerk von Acardo, zu dem über 200 internationale Konsumgütermarken (CPG) wie Unilever, Nestlé und Mars sowie Kunden aus den Bereichen Unterhaltung und Gesundheit wie Bayer, Warner Brothers und Beiersdorf gehören, gewinnt Verve erheblich an Traktion auf den europäischen Märkten. Mit insgesamt 120 Mitarbeitern bringt Acardo ein hochkarätiges Team von 14 erfahrenen Vertriebsexperten für die Region Deutschland in die Verve Group ein, die in den letzten Jahren mehrere tausend Verbraucheraktivierungskampagnen durchgeführt haben. Nach der Übernahme wird Verve die Verbraucheraktivierungsfunktionen von Acardo, einschließlich der Coupon-Funktionalität, in alle seine Werbekanäle - Mobile, CTV und DOOH - integrieren und so den Technologietransfer weiter vorantreiben. In einem Beispielszenario wird einem Verbraucher in einer App eine mobile Werbung für ein neues Produkt angezeigt, er klickt auf die Anzeige und speichert das Angebot sofort in einem mobile Wallet oder einer Kundenbindungs-App des Einzelhändlers. Später beim Einkauf kann er es mit einem einzigen Scan einlösen, entweder im Laden bei einem Offline-Kauf oder automatisch an der Online-Kasse. Diese reibungslose Customer Journey führt nicht nur zu messbaren Conversions und direkten Verbraucherreaktionen, sondern stärkt auch die Markenbindung über wichtige Kanäle hinweg, insbesondere über mobile In-App-Anwendungen, die nahtlos mit dem E-Commerce und dem stationären Einzelhandel verbunden sind. Die Region Deutschland ist ein wichtiger Wachstumsmarkt mit einem starken Einzelhandels- und CPG-Ökosystem. Durch die Übernahme erhält Verve Zugang zu etablierten Einzelhandelsnetzwerken, stärkt seine lokale Vertriebsmannschaft und gewinnt einen bewährten Leistungsmotor im Bereich der Verbraucheraktivierung hinzu - eine Fähigkeit, die Verves Wertversprechen insbesondere in den Bereichen Konsumgüter und Einzelhandel, auf die sich das Unternehmen verstärkt konzentriert, sowie in den Bereichen Gesundheit und Unterhaltung verbessert. Diese Kombination versetzt Verve in die Lage, messbare Ergebnisse in großem Maßstab für seine Kunden auf der Nachfrageseite zu erzielen, und bietet eine starke Ausgangsbasis für die weitere Expansion in andere wichtige Regionen. "Mit der Übernahme der Acardo Group erweitern wir Verve um einen technologisch führenden Partner im Bereich der Verbraucheraktivierung, der perfekt zu unserer Strategie passt. Acardo stärkt unser internationales Wachstum in Europa erheblich, indem es unser Portfolio um innovative Retail-Media-Lösungen erweitert und unser Angebot für neue Kanäle ausbaut", betont Remco Westermann, CEO der Verve Group SE. "Das starke Vertriebsteam von Acardo ist eine besonders wertvolle Ergänzung für Verve, da es über ausgezeichnete Verbindungen zu großen Marken und Agenturen verfügt und somit unsere Marktposition in Europa weiter ausbauen wird. Darüber hinaus stellt uns Acardo hochwertige Daten zur Verfügung, mit denen wir unsere Dienstleistungen noch gezielter und effizienter erbringen können. Dies ist ein wichtiger Schritt zur weiteren Festigung der Position von Verve als führende Plattform für datengesteuerte programmatische Werbung in Europa." Acardo wird voraussichtlich einen Umsatz von rund 15 Millionen Euro auf normalisierter Pro-forma-Basis für das Gesamtjahr 2025e mit einem erwarteten EBITDA von rund 6 Millionen Euro beitragen. Der Gesamtkaufpreis von 24,5 Millionen Euro entspricht einem EBITDA-Multiple von etwa 6 x EBITDA vor Synergien bzw. etwa 4 x EBITDA nach Synergien. Vor dem Hintergrund des technologischen Setups von Acardo wird die nahtlose Integration der Technologie des Unternehmens bei unveränderter Managementstruktur keine technologische Integration erfordern. Die Transaktion soll am 1. Oktober 2025 abgeschlossen werden und sieht eine Barzahlung in Höhe von 17,2 Millionen Euro bei Abschluss sowie eine zusätzliche aufgeschobene Barzahlung in Höhe von 7,3 Millionen Euro 12 Monate nach Abschluss vor. Angesichts des Konsolidierungsdatums und der Tatsache, dass das Management davon ausgeht, dass sich die Synergieeffekte ab Januar 2026 voll entfalten werden, wird erwartet, dass die Akquisition im Jahr 2025 einen Beitrag von etwa 3,5 bis 4,5 Millionen Euro zum Umsatz und 0,9 bis 1,2 Millionen Euro zum EBITDA der Verve-Gruppe leisten wird. Die offizielle Prognose für das Jahr 2025 bleibt unverändert, da sie, wie bereits angegeben, keine Auswirkungen potenzieller M&A-Transaktionen während des Jahres berücksichtigt. Für weitere Informationen zur weiteren operativen Strategie von Verve im Hinblick auf die Übernahme der Acardo Group AG wird das Unternehmen am Donnerstag, den 18. September, um 9:00 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz für Analysten, institutionelle Investoren und Pressevertreter veranstalten. Um sich für diese Veranstaltung anzumelden, besuchen Sie bitte den folgenden Weblink: https://live.events.inderes.com/press-conference-september-2025/register . Eine Aufzeichnung der Videokonferenz wird im Bereich Investor Relations auf der Unternehmenswebsite von Verve unter https://investors.verve.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/ öffentlich zugänglich gemacht. Weitere Informationen über die Verve Group und ihre Tochtergesellschaften finden Sie unter www.verve.com. Kontakt: Ingo Middelmenne

Head of European Investor Relations

+49 174 90 911 90

ingo.middelmenne@verve.com Sören Barz

VP Corp. Communications & Strategic Initiatives

+49 170 376 9571

soeren.barz@verve.com

Über Verve Die Verve Group ist eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, die Werbetreibende, die digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren. Angetrieben von seiner Mission "Let's make media better". Verve bietet verantwortungsvolle, KI-gesteuerte Werbelösungen, die Werbetreibenden und Publishern bessere Ergebnisse liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf neu entstehende Medienkanäle wie Mobile In-App, Connected TV und andere. In Erwartung der wachsenden Nachfrage von Nutzern und Werbetreibenden nach mehr Datenschutz hat Verve eine innovative ID-freie Targeting-Technologie entwickelt, die effiziente Werbung in digitalen Medien ermöglicht, ohne auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA zurückzugreifen. Dank seiner starken Differenzierung und Umsetzung hat Verve in den letzten vier Jahren eine Umsatzwachstumsrate von 33 Prozent erzielt und erreicht im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von 437 Millionen Euro mit einer adj. EBITDA-Marge von 30 Prozent. Verve ist hauptsächlich in Nordamerika und Europa tätig und als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Die Aktien des Unternehmens - mit der ISIN SE0018538068 - sind am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert. Verve hat eine ausstehende Anleihe mit der ISIN: SE0023848429. Der zertifizierte Berater des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktinformationen: info@fnca.se. Treffen Sie Verve auf folgenden kommenden Konferenzen und Roadshows 22.09.2025 Berenberg & GS German Corporate Conference Munich, Germany 23./24.09.2025 Baader Investment Conference Munich, Germany 08.10.2025 GBC 16th International Investment Forum virtual 13.11.2025 Pareto Nordic TechSaaS Conference Stockholm, Sweden 12./13.11.2025 MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz Munich, Germany 17./18.11.2025 Winter 1on1-Summit 2025 virtual 24./26.11.2025 Deutsches Eigenkapitalforum Frankfurt, Germany

