DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 23.393 Punkte

DOW JONES--Nach den heftigen Verlusten während des regulären Handels haben die Kurse im nachbörslichen Geschäft am Dienstag eine kleine Gegenbewegung verzeichnet. Etwas Unterstützung dürfte von den US-Börsen gekommen sein, die sich am Tag vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank vergleichsweise stabil zeigten.

Aktien der Deutschen Bank verharrten am Abend auf ihrem niedrigeren Niveau, nachdem sie auf Xetra um etwa 3,5 Prozent gefallen waren. Details zu einem weiteren Aktienrückkauf, der am Mittwoch beginnen soll, stützten nicht.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.329 23.393 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2025 16:25 ET (20:25 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.