Dogecoin-Kurs-Prognose: ETF und Zinsen treiben, aber Onchain-Daten mahnen

Schon am 17. September wird die Zinsentscheidung der Fed erfolgen. Außerdem ist der erste Dogecoin-ETF in den USA geplant und soll bereits am 18. September für den Handel freigegeben werden. Obwohl der Optimismus zugenommen hat, gibt es dennoch einige wichtige Punkte, auf die sich die Anleger nun einstellen sollten, um keine böse Überraschung zu erleben. Erfahren Sie jetzt mehr in diesem Beitrag.

Narrativ: Memecoin-Ursprung, Memetoken-Superzyklus, Trump-Nähe, am stärksten verbreiteter Memecoin und Entwicklung zu Web3-Ökosystem

Memecoin-Ursprung, Memetoken-Superzyklus, Trump-Nähe, am stärksten verbreiteter Memecoin und Entwicklung zu Web3-Ökosystem Katalysator: ETF-Listung, DOGE-Treasury-Unternehmen und Ökosystementwicklung

ETF-Listung, DOGE-Treasury-Unternehmen und Ökosystementwicklung Risiken: Bärischer September, inflationäre Tokenomics, sehr zyklisch und hohe Bewertung

Bärischer September, inflationäre Tokenomics, sehr zyklisch und hohe Bewertung Marktumfeld: Kurzfristig leicht bärisch sowie mittel- bis langfristig bullisch

Makroökonomisches Umfeld unterstützt Anstiege in nächster Zeit

Makroökonomisch warten die Anleger vor allem auf die Zinssenkung um 25 Basispunkt in den USA, die am 17. September erfolgen soll. Aber auch andere Zentralbanken könnten in dieser Woche noch einmal Liquidität in den Markt pumpen und somit vor allem die zyklischen Assets wie Dogecoin in die Höhe treiben.

FED RATE CUT IS CONFIRMED FOR TOMORROW



For the first time in 10 months, the Fed will cut interest rates.



In September 2024, the Fed started cutting rates, which led to a huge Q4 rally.



But why are rate cuts important?



When the Fed cuts rates, borrowing becomes cheap.… pic.twitter.com/NSjMXMFXoT - Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 16, 2025

Dennoch sollte in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden, dass die initiale Reaktion der Aktienmärkte zumindest im ersten Monat tendenziell etwas häufiger bärisch war, da ein solcher Schritt meist zu spät erfolgte, wenn die Wirtschaft schon angeschlagen ist.

Die 50 Basispunkte sind hingegen nicht zu erwarten, da heute etwa die Importpreise wieder gestiegen sind und die Wirtschaft besser abschnitt. Mit Fortschreiten der Zeit wächst zudem die Wahrscheinlichkeit für höhere Assetpreise.

Wichtige Entwicklungen von Dogecoin

Der wichtigste Katalysator für den Dogecoin-Kurs stellt derzeit die Aussicht auf die Einführung der ersten Dogecoin-ETFs in den USA dar. Nachdem diese von der vergangenen Woche auf den 18. September verschoben wurde, warten die Investoren bereits sehnsüchtig auf den ersten Handelstag. Darüber hinaus kommen dann vermutlich noch weitere DOGE-ETFs von anderen Antragstellern hinzu.

Über die Exchange-Traded Funds können auch leichter andere Unternehmen reguliert in den führenden Memecoin investieren, der sich mittlerweile zu einer der größten Marken des Web3 gebildet hat. Bisher haben die DOGE-Treasury-Unternehmen 0,38 % der Gesamtversorgung erworben. Generell ist mit deutlich weniger Unterstützung als für andere Coins zu rechnen.

Whales sold 680 million Dogecoin $DOGE in the past 96 hours! pic.twitter.com/G0XnjO675k - Ali (@ali_charts) September 16, 2025

Außerdem haben die Wale seit dem 12. September ihren DOGE-Bestand um 680 Mio. Coins abgebaut, womit dieser ein Niveau erreicht hat, welches zuletzt Ende August und somit weit vor der potenziellen Genehmigung der Dogecoin-ETFs gesehen wurde. Demnach könnten sich die Wale möglicherweise auf ein Sell-the-News-Event einstellen.

Dies könnte auf die nur schleppende Entwicklung des Dogecoin-Ökosystems zurückzuführen sein. Zwar gibt es eine zunehmende Anzahl von Skalierungslösungen mit Programmierbarkeit, jedoch sind diese noch nicht so lange auf dem Markt und daher müssen die Onchain-Daten erstmal an die von anderen führenden Layer-1s herankommen. Dennoch sollen noch in diesem Jahr einige Minigames folgen.

Andererseits hält sich das Open Interest für DOGE weiterhin mit 2,51 Mrd. USD weiterhin auf einem hohen Niveau, welches zuletzt zu der Rally nach der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten gesehen wurde. Dies zeigt, dass vor allem die kurzfristig orientierten Trader gerade auf impulsive Anstiege des Dogecoin-Kurses spekulieren, was jedoch auch ebenso schnell zu Gewinnmitnahmen und steilen Abverkäufen führen kann.

Dogecoin-Kurs-Prognose: Kurz-, mittel- und langfristige Perspektive

Dogecoin-Chart | Quelle: TradingView

Kurzfristig ist zunächst nach der Zinssenkung mit weiteren Anstiegen bis zur Einführung des Dogecoin-ETFs bis zu einem Preis von 0,32 USD zu rechnen. Dieser wird vermutlich aufgrund der Zunahme des spekulativen Handelsvolumens schnell wieder abverkauft und könnte sich zu einem Sell-the-News-Event mit einer Bullenfalle mit Verlusten bis auf 0,28 oder 0,27 USD entwickeln.

Mittelfristig würden wir uns auf mögliche Rücksetzer im September einstellen, die durch höhere Verluste am Aktienmarkt begründet werden könnten und bis auf 0,20 USD gehen könnten. Saisonal würden wir ab Oktober und spätestens November wieder mit einem bullischeren Marktumfeld und bis Jahresende mit Kursen von 0,48 bis 0,74 USD rechnen.

Langfristig hängen höhere Dogecoin-Kurse vor allem von dessen Etablierung als eine führende Blockchain ab. Schließlich kann somit der Ankereffekt eliminiert werden, welcher einige Anleger von höheren Marktkapitalisierungen abschreckte. Sofern bis 2027 oder 2028 eine stärkere On-Chain-Aktivität feststellbar ist, wären auch Kurse von 1,17 USD möglich.

Sollte man in diesem Zyklus nicht besser andere Memecoins kaufen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.