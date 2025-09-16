Vor allem mit einem Investment zu Beginn lassen sich mit den Memetoken die höchsten Renditen erzielen. Deshalb stellen wir Ihnen im folgenden Beitrag einige der besten Memecoins für einen frühen Einstieg vor. Entdecken Sie sie nun, bevor die Masse des Krypto-Marktes auf sie aufmerksam wird.

Beste Memecoins für frühen Einstieg Platz 1: Maxi Doge (MAXI)

Der ambitionierte Shiba Inu Maxi Doge befindet sich mit seinem ultimativen Pump-Plan noch in der Aufbauphase und somit können ihn sich Interessierte nach einer Finanzierungssumme von 2,23 Mio. USD noch für einen sehr niedrigen Preis von 0,0002575 USD sichern. Trotzdem deutet das rege Interesse an dem Presale in so kurzer Zeit auf eine überdurchschnittliche Chance hin, was durch das Geschäftsmodell sogar noch einmal verstärkt wird.

Denn es handelt sich um einen Shiba Inu in Form eines Markus Rühl in seiner Bestzeit und einem eisernen Mindset, welches sich durch eine All-in-Mentalität für die maximalen Gewinne auszeichnet. Dies entspricht auch der Einstellung vieler Degens, weshalb Maxi Doge schnell einen Anklang in der Krypto-Community finden konnte. Jetzt will er eine internationale Bruderschaft voller Unterstützer aufbauen, die dafür attraktive Belohnungen erhält.

Maxi Doge zählt zu den besten Memecoins für einen frühen Einstieg, da der Shiba Inu von Anfang an optimal auf den harten Kampf auf den Memetoken-Markt abgerichtet wurde. Dies zeigt sich etwa in den Futures mit einem Hebel von 1.000x, welche nicht nur die eigene Marktkapitalisierung schnell in astronomische Höhen befördern, sondern ebenso seiner Gemeinschaft höhere Gewinne bescheren kann.

Zu der niedrigen Marktkapitalisierung, welche ein höheres Steigerungspotenzial in Aussicht stellt, kommen noch den maximalen Pump-Effekt verstärkende Tokenomics hinzu. Diese zeichnen sich unter anderem durch eine dynamische Staking-Rendite von 145 % pro Jahr aus, welche den Verkaufsdruck minimiert. Außerdem soll mit 40 % der MAXI für das Marketing und 25 % der Coins für den Maxi Fund für Moral und Durchhaltewillen gesorgt werden.

Jetzt Maxi Doge besuchen!

Beste Memecoins für frühen Einstieg Platz 2: PepeNode (PEPENODE)

Ebenfalls zu den besten Memecoins für einen frühen Einstieg zählt PepeNode, da es sich um den ersten Mine-to-Earn-Memetoken der Kryptoindustrie handelt und er nach 1,19 Mio. USD noch für 0,0010617 USD zu haben ist. Als Innovator bietet PepeNode eine besonders große Chance und kann sich leichter von der Konkurrenz absetzen. Zudem löst das Projekt einige der gängigen Probleme des Krypto-Minings und bietet eine anfängerfreundliche Alternative.

Gewöhnlich müssen beim traditionellen Mining für die Wirtschaftlichkeit viele wichtige Punkte wie Hardwarekosten, Effizienz, Stromgebühren, Hashleistung und mehr beachtet werden. Aber auch Alternativen wie das Cloud-Mining sind aufgrund ihrer dubiosen Methoden in Verrufe geraten. Im Unterschied dazu soll PepeNode nach dem Launch später transparent und sicher über die Ethereum-Blockchain abgewickelt werden, was eine höhere Sicherheit gewährt.

PepeNode ist genau genommen ein Memecoin-Mining-Spiel, was somit für fesselnde Unterhaltung sorgt. Eine weitere Besonderheit ist, dass Anstelle von Bitcoin oder einer anderen Kryptowährung auf diese Weise Memecoins wie Pepe und Fartcoin geschürft werden. Zudem müssen Interessierte nicht erst auf den Launch warten, da sie schon während des Presales mit dem Verdienen beginnen können.

Dies geschieht durch das Kaufen von Mining-Rigs, welche im späteren Verlauf des Spiels noch erweitert und sogar aufgerüstet werden können, um auf diese Weise noch höhere Belohnungen zu erhalten. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass die für die Upgrades der Mining-Rigs verwendeten PEPENODE-Coins zu 70 % über Burnings vernichtet werden. Da primär Angebot und Nachfrage die Kurse bestimmen, ist dies langfristig bullisch für den Coin.

Jetzt PepeNode besuchen!

Beste Memecoins für frühen Einstieg Platz 3: Snorter (SNORT)

Die optimale Unterstützung beim Memetoken-Trading sollen die Investoren von Snorter erhalten. So wurde der Trading-Bot von Grund auf an darauf optimiert, höhere Gewinne auf dem Krypto-Markt zu erzielen. Damit dies möglich wird, wurde etwa auf einen Solana-nativen Krypto-Handelsroboter gesetzt, welcher somit von einer höheren Geschwindigkeit und niedrigeren Gebühren als andere Multichain-Trading-Bots auf Ethereum profitieren soll.

Diese Eigenschaften werden noch einmal mehr durch die Nutzung einer Node und einen benutzerdefinierten RPC-Zugang verstärkt. Somit lassen sich die neuen Coins und deren Kursanstiege bereits vor anderen Tradern sehen, während gleichzeitig die Orders priorisiert verarbeitet werden. Um jedoch mit Snorter den günstigsten Krypto-Handelsroboter zu erhalten, müssen Interessierte ausreichend SNORT-Coins besitzen.

Dank der Einbindung von Onchain-Daten wie der Wal-Aktivität können die Ausbrüche in jeder Marktlage identifiziert werden. Während Snorter zu Anfang nur auf Solana operieren wird, soll schon in der dritten Phase der Roadmap eine Expansion auf die EVM-Chains und danach auf weitere Blockchains erfolgen. Damit bietet der Handelsroboter auch die nötige Flexibilität, falls sich der Memecoin-Hype mal wieder in ein anderes Ökosystem verlagert.

Snorter zählt ebenso zu den besten Memecoins für einen frühen Einstieg, da er sich typisch für Memecoins nicht nur an Profis, sondern auch an Anfänger richtet. Sie werden dank eines integrierten Betrugsfilters und MEV-Schutzes vor schlechten Coins und Preismanipulationen bewahrt. Außerdem können sie über die Copy-Trading-Funktion praktisch den Profitradern folgen, während diese somit ihre Einnahmen steigern.

Jetzt Snorter besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.