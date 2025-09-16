PepeNode ermöglicht im Memecoin-Game Mining ohne Hardware

In der vergangenen Woche konnte der erste Mine-to-Earn-Memecoin PepeNode mit seinem Vorverkauf die Marke von 1 Mio. USD überschreiten, da weitere 200.000 USD hinzugekommen sind. Somit kommt das Projekt mit seinem Presale auf 1,18 Mio. USD.

PepeNode bietet ein gamifiziertes Geschäftsmodell, welches den Nutzern die Möglichkeit gewährt, virtuelle Mining-Rigs zu erwerben. Dies ist eine Weltneuheit, wobei Memecoins wie Pepe (PEPE), Fartcoin (FARTCOIN) und andere über das Mining verdient werden können.

Im Unterschied zu den umstrittenen Cloud-Mininig-Diensten, welche mit teilweise unrealistisch hohen Renditen locken, hat PepeNode nachhaltige Tokenomics gewählt. So werden 70 % aller PEPENODE-Coins vernichtet, welche für die Aufrüstung von Mining-Rigs verwendet werden, um für eine Deflation zu sorgen, die mit zunehmender Akzeptanz zu steigenden Preisen führt.

Vorverkaufsinvestoren müssen auch nicht wie bei anderen Presales einen langen Atem haben. Stattdessen können sie ihre Coins schon jetzt für dynamische 1.146 % pro Jahr staken, um vor dem offiziellen Start des Spiels von dem Zinseszinseffekt profitieren.

Aktuell wird der PEPENODE-Token für einen Preis in Höhe von 0,0010617 USD angeboten. Dieser ist laut dem Countdown der Website allerdings nur noch für rund zwei Tage verfügbar, weil dann eine Erhöhung erfolgt.

Probleme des Cloud-Minings: Unmögliche Renditen und leere Verträge

Im August war bei den Google Trends eine deutliche Zunahme des Interesses an dem Cloud-Mining feststellbar, wobei es ähnlich gefragt wie das Suchwort "staking crypto" abschnitt, welches eine weitere Möglichkeit für passive Einkommen auf dem Krypto-Markt darstellt.

Allerdings unterscheiden sich die beiden Verfahren grundlegend. So werden beim Staking Coins in einem Pool gesperrt, um auf diese Weise Einnahmen zu generieren. Das Cloud-Mining verwendet hingegen Hardware, um damit einen Anteil der Mining-Gewinne zu erhalten.

Dennoch ist das Cloud-Mining in Verruf geraten. Schließlich gab es in den vergangenen zehn Jahren einige Ponzi-Schemen wie BitClub Network und MiningMax. Andere Plattformen wie Arbistar und HashOcean sind hingegen zusammengebrochen, nachdem sie die Anleger mit garantierten Gewinnen lockten.

All dies hat Investoren hunderte Millionen US-Dollar gekostet, sofern es nicht sogar Milliarden sind. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich gegenüber dem Cloud-Mining eine gewisse Art von Misstrauen gebildet hat. Ebenso ist es heute noch begründet, da einige Anbieter potenzielle Kunden mit unrealistischen mathematischen Berechnungen ködern.

So soll etwa ein 8.000 USD teurer Antminer jede Woche einen Nettogewinn von 1.000 USD erzielen. Aufgrund von Stromkosten, Schwierigkeit, Nachhaltigkeit und mehr sind solche Versprechen jedoch unrealistisch.

Deswegen hat das Cloud-Mining einen schlechten Ruf erhalten. PepeNode soll damit hingegen Schluss machen, indem ein transparentes und spielerisches Mining-Erlebnis zur Verfügung gestellt wird, das mit jedem Upgrade das eigene Token-Angebot verknappt.

Darum ist PepeNode nicht Cloud-Mining 2.0 und passives Staking

Bei PepeNode handelt es sich um ein virtuelles Mining-Spiel, dessen Gewinne von der Strategie abhängen. So können die Spieler ihre eigenen Mining-Rigs errichten und aufrüsten, ob einzelne Nodes oder ein ganzer Serverraum.

Durch die optimale Kombination können höhere Effizienzen und Belohnungen erschlossen werden. Dazu gehören etwa führende Memecoins wie Pepe, Fartcoin und weitere.

Dementsprechend entfällt das teilweise undurchsichtige Mieten von Hashpower bei Cloud-Mining-Anbietern. Stattdessen errichten die Nutzer innerhalb von PepeNode ihre eigenen Mining-Geräte, während der Anbieter keine Renditen garantiert.

PepeNode offeriert ein gamifiziertes Mining, welches sich über ein Dashboard verfolgen lässt. Dort können die verschiedenen Operationen ausgewählt und die jeweiligen Geräte verbessert werden, die vollständig unter Kontrolle stehen.

Ein besonders vielversprechender Mechanismus sind dabei die Burnings. Denn durch jedes Upgrade der Miner werden 70 % der dafür verwendeten PEPENODE-Coins vernichtet. Die Angebotsverknappung wirkt sich förderlich auf den Kurs des eigenen Token aus.

Dementsprechend bedeutet eine zunehmende Adoption auch eine steigende Nachfrage und daher ebenso höhere Kurse. Insbesondere frühe Investoren können von diesem Mechanismus überdurchschnittlich profitieren.

PepeNode unterstützt dynamisches Staking

Der Vorverkauf stellt eine wichtige Phase für eine neue Kryptowährung dar. Im Unterschied zu anderen können die Nutzer bei PepeNode schon vor dem TGE die Wartezeit nutzen und das Game spielen. Somit werden der Hype und der Wert des Coins nach der Listung weniger belastet.

PepeNode zahlt den Stakern ein dynamisches passives Einkommen in Höhe von 1.146 % pro Jahr. Damit können die Coins also in etwas mehr als drei Monaten verdoppelt werden, sofern die Konditionen stabil bleiben.

Daher müssen Anleger auch nicht mehr länger warten und können stattdessen mit der Vermehrung ihres PEPENODE-Bestandes beginnen. Es wurde darauf ausgelegt, für ein hohes Engagement zu sorgen und die frühen Anleger großzügiger für ihre Loyalität zu belohnen. Später können die gestakten Coins in dem virtuellen Mining-Spiel verwendet werden.

So können Sie PEPENODE-Coins kaufen

Noch können Sie sich besonders früh an der gamifizierte Plattform beteiligen, welche die Sichtweise auf das Krypto-Mining neu definieren will. Schließlich werden vor allem die negativen Aspekte außen vorgehalten und stattdessen eine besondere anfängerfreundliche Methode geboten - typisch für einen Memecoin.

Sein Potenzial ist daher auch nicht nur auf den Burning-Mechanismus zu reduzieren. Stattdessen kann PepeNode auch beim Krypto-Mining neue Akzente setzen. Daher haben sogar Krypto-Influencer wie Borch Crypto auf den Coin verwiesen und ihm ein Steigerungspotenzial von 100x in Aussicht gestellt.

Den Vorverkauf finden Sie auf der Website von PepeNode. Diese akzeptiert ETH, BNB, USDT (ERC-20 und BEP-20) und Bankkarten. Idealerweise nehmen Sie die für Presales optimierte Best Wallet, welche zu den besten digitalen Geldbörsen zählt. Über sie können Sie auch direkt an dem Vorverkauf teilnehmen, die Coins beanspruchen und mehr.

Sicherheitshalber wurde der Smart Contract von PepeNOde von Coinsult auf Sicherheitsrisiken überprüft.

Folgen Sie PepeNode auch in den sozialen Medien auf X und Telegram, um immer schnell über die neuesten Updates zu erfahren.

