Euro-denominierter CLO-ETF (PCL0) startet den Handel am 16. September

Palmer Square Capital Management ("Palmer Square"), eine alternative Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Fokus auf Kredite, die ein Vermögen von mehr als 36,2 Milliarden US-Dollar* verwaltet und zu den weltweit größten CLO-Emittenten zählt, gab den Handelsstart des Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF (PCL0) an der Londoner Börse (LSE) bekannt. Dieser Schritt folgt auf die Erstnotierung von PCL0 an der Xetra und erweitert den Zugang zum innovativen europäischen CLO-ETF des Unternehmens für institutionelle Anleger in Großbritannien und weltweit.

PCL0 ist der erste passive, auf Euro lautende CLO-ETF in Europa und bietet ein gezieltes Engagement in CLO-Anleihen mit AAA- und AA-Rating, die sich am proprietären EUR CLO Senior Debt Index (ECLOSE) von Palmer Square orientieren. Der ETF ist strukturiert als Teilfonds des Palmer Square UCITS ICAV einem in Irland ansässigen kollektiven Vermögensverwaltungsinstrument, das irischem Recht unterliegt und die europäischen ESG-Standards umfassend erfüllt.

"Die Listung von PCL0 an der LSE bedeutet die Fortsetzung unserer Strategie, institutionelle CLO-Anleihelösungen weltweit über effiziente, anlegerfreundliche ETFs zugänglich zu machen", berichtet Angie Long, Chief Investment Officer und Portfolio Manager bei Palmer Square. "Anlegern in ganz Europa und Großbritannien bieten sich nun mit unserem UCITS-ETF PCL0 verschiedene Möglichkeiten, Zugang zum hochwertigen, konjunkturresistenten Markt für vorrangige CLO-Anleihen zu erhalten."

Chris Long, Gründer und CEO von Palmer Square, ergänzt: "Als der einzige passive ETF in Europa, der Euro-denominierte AAA- und AA-CLO-Anleihen abdeckt, bestätigt der PCL0 erneut die Führungsposition von Palmer Square im Kreditbereich durch Innovation und eine anlegerorientierte Produktgestaltung. Die Notierung an einer britischen Börse spiegelt die steigende Nachfrage nach dieser Anlageklasse durch institutionelle Anleger weltweit wider und unterstreicht unsere wachsende globale Präsenz."

Der PCL0 bildet die Performance des ECLOSE vor Gebühren und Aufwendungen ab. Dieser wurde 2024 eingeführt, um der Nachfrage institutioneller Anleger nach einem transparenten, regelbasierten Referenzindex für den europäischen Markt für vorrangige CLO-Anleihen gerecht zu werden. ECLOSE orientiert sich an den strengen Kreditstandards von Palmer Square, wobei Liquidität, Qualität und Marktrelevanz im Mittelpunkt stehen.

"Wir sind der Überzeugung, dass PCL0 eine kritische Lücke im europäischen Rentenmarkt schließt", so Taylor Moore, Managing Director und Portfoliomanager bei Palmer Square. "Er bietet institutionellen Anlegern ein optimiertes, kosteneffizientes Instrument, um Zugang zu einer der derzeit attraktivsten risikobereinigten Renditechancen im Bereich strukturierter Kredite zu erhalten."

Von 2022 bis 2024 war Palmer Square der größte Emittent von CLOs in Europa**, mit mehr als zwanzig emittierten europäischen CLOs und einer Null-Ausfallquote über alle CLO-Plattformen weltweit. Außerdem ist das Unternehmen als Pionier für globale CLO-Benchmarks bekannt, darunter der auf die USA fokussierte Palmer Square CLO Senior Debt Index (CLOSE) und der Palmer Square CLO Debt Index (CLODI).

PCL0 ist nicht für den Privatkundenmarkt verfügbar und richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger, geeignete Gegenparteien und fortgeschrittene Anleger gemäß den MiFID-II-Richtlinien.

Palmer Square UCITS ICAV wird von Maples and Calder (Ireland) LLP beraten. Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited fungiert als Verwaltungsgesellschaft. J.P. Morgan agiert als Verwalter, Registerführer und Verwahrstelle.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter etf.palmersquarefunds.com.

Über Palmer Square Capital Management

Palmer Square wurde 2009 von Christopher Long gegründet und hat Hauptniederlassungen in Kansas City und London. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von über 36,2 Milliarden US-Dollar in festverzinslichen Wertpapieren und Kreditinvestitionen für einen vielfältigen Kundenstamm, darunter institutionelle Anleger, Vermögensverwaltungsgesellschaften und vermögende Privatpersonen (Stand: 31.07.2025). Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf opportunistische Kredite, Ertragsstrategien, private Kredite und CLOs und bietet gleichzeitig zahlreiche Produktmöglichkeiten, darunter Investmentfonds, börsengehandelte Fonds, separat verwaltete Konten, private Partnerschaften, CLOs und eine börsennotierte Business Development Company, Palmer Square Capital BDC Inc. (NYSE: PSBD).

Hinweise und Offenlegungen

Dies ist eine Marketingmitteilung. Anleger sollten sich bei ihrer Entscheidung über eine Anlage in den Fonds auf die Informationen im Prospekt, im Nachtrag zum jeweiligen Fonds und im letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des jeweiligen Fonds stützen. Potenzielle Anleger sollten vor der Zeichnung von Anteilen einer Klasse auch die KIID für die betreffende Klasse lesen, um eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können. Die beworbene Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen oder Aktien eines Fonds und nicht eines bestimmten Basiswerts, der sich im Besitz des Fonds befindet. Vollständige Informationen zu den Risiken finden Sie im Prospekt.

Palmer Square UCITS ICAV (das "ICAV") ist gemäß dem irischen Gesetz über kollektive Kapitalanlagen von 2015 (Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015) in Irland registriert und von der irischen Zentralbank als UCITS (OGAW) zugelassen.

Die Zulassung des ICAV durch die Zentralbank stellt keine Garantie für die Wertentwicklung des ICAV dar, und die Zentralbank haftet nicht für die Wertentwicklung oder den Ausfall eines Fonds des ICAV. Die Zulassung des ICAV stellt weder eine Billigung oder Garantie des ICAV durch die Zentralbank dar, noch ist die Zentralbank für den Inhalt des Prospekts verantwortlich.

Es gibt keine Garantie dafür, dass das Anlageziel eines passiv verwalteten Fonds erreicht wird. Die Wertentwicklung eines Teilfonds entspricht möglicherweise nicht der Wertentwicklung des von ihm nachgebildeten Index, unter anderem aufgrund der Anlagestrategie, der Gebühren und Aufwendungen sowie der Steuern.

Der Fonds gilt als komplexes Produkt. Von den Anlegern des Fonds wird erwartet, dass sie die Strategie, die Merkmale und die Risiken des Fonds, wie sie im Nachtrag offengelegt sind, und insbesondere die mit Anlagen in CLOs verbundenen Risiken verstehen und bewerten können, um eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen. Von den Anlegern wird erwartet, dass sie über Kenntnisse und Erfahrungen mit Finanzmärkten im Allgemeinen verfügen.

Die Anteile des Fonds sind ausschließlich für "erfahrene Anleger", "professionelle Anleger" und "geeignete Gegenparteien" bestimmt, jeweils gemäß der aktuellen europäischen MiFID-Vorlage (zum Datum des Nachtrags). Der Verkauf dieses Fonds auf dem Sekundärmarkt an Privatanleger ist nicht zulässig, und der Fonds darf solchen Privatanlegern nicht angeboten werden.

Diese Mitteilung richtet sich nicht an Personen in den Vereinigten Staaten und darf von diesen nicht verwendet werden. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in Ländern, in denen die betreffenden Fonds zum Vertrieb zugelassen sind oder in denen keine solche Zulassung erforderlich ist. Die Länder, in denen die Informationen verfügbar sind, finden Sie unter https://etf.palmersquarefunds.com/.

Der Palmer Square CLO Senior Debt Index ist ein regelbasierter, nachvollziehbarer Preis- und Gesamtrenditeindex für Collateralized Loan Obligations (CLOs), die in den USA zum Verkauf angeboten werden und zum Zeitpunkt der Emission mit AAA oder AA (oder einem gleichwertigen Rating) bewertet wurden. Solche Anleihen werden oft als vorrangige Tranchen einer CLO bezeichnet. Der Palmer Square CLO Debt Index soll das Anlageuniversum von US-amerikanischen CLO-Mezzanine-Anleihen mit einem ursprünglichen Rating von A, BBB und BB abbilden, die nach dem 1. Januar 2011 emittiert wurden. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

*Das verwaltete Vermögen (AUM) von Palmer Square Capital Management LLC ist nicht geprüft. Das AUM ist eine Schätzung per 31.07.2025 und umfasst Palmer Square Capital Management LLC und seine verbundenen Unternehmen. Die Daten umfassen alle Transaktionen und Manager auf dem CLO-Markt ausgenommen Transaktionen des mittleren Marktsegments.

**Stand: 31.12.2024. Quelle: JPM und Palmer Square. Die Daten umfassen alle Transaktionen und Manager auf dem CLO-Markt ausgenommen Transaktionen des mittleren Marktsegments.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

