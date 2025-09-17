Menschliche Erkenntnisse und autonome Agenten arbeiten dabei zusammen, um Abläufe zu transformieren, die Effizienz zu steigern, für mehr Sicherheit zu sorgen und neue Werte im gesamten Unternehmen zu erschließen.

Aker BP, eines der größten unabhängigen Ölunternehmen Europas, und Cognite, der Weltmarktführer für industrielle KI, vertiefen ihre strategische Partnerschaft durch den erweiterten Einsatz von Cognite Atlas AI. Dabei wird die Leistungsfähigkeit von KI-Agenten genutzt, um die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die Produktivität zu erhöhen. Diese intensivere Zusammenarbeit versetzt Aker BP in die Lage, eine Vorreiterrolle bei der Nutzung von agentenbasierter KI einzunehmen und dadurch einen erheblichen Mehrwert zu erzielen sowie den Geschäftsbetrieb zu transformieren.

Die "KI-first-Strategie" von Aker BP wurde entwickelt, um dazu beizutragen, den Energiesektor in eine datengesteuerte Zukunft zu führen. Hierfür werden KI-Anwendungen nahtlos in industrielle Umgebungen und Geschäftsziele integriert, um Innovationen voranzutreiben und im gesamten Unternehmen Ergebnisse zu erzielen. Beispiele hierfür sind die Automatisierung komplexer Prozesse und der einfache Zugang zu industrieller Expertise für Ingenieure.

"Unsere Zusammenarbeit mit Cognite in Bezug auf Atlas AI ist ein großer Fortschritt im Rahmen unserer digitalen Transformation", so Paula Doyle, Chief Digital Officer bei Aker BP. "Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für einen kontinuierlichen, datengetriebenen KI-first-Ansatz mit Cognite. Wir setzen dabei auf agentenbasierte KI, um die Effizienz weiter zu steigern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und unsere Abläufe insgesamt zu optimieren."

Cognite Atlas AI bietet vorkonfigurierte Agenten und eine Low-Code-Workbench für die Entwicklung industrieller KI-Agenten, um den Weg hin zu autonomen Abläufen zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit, die sich auf die robuste Datenbasis von Cognite Data Fusion stützt, unterstützt Aker BP in verschiedenen strategischen Bereichen, in denen KI zum Einsatz kommt, um bedeutende operative Fortschritte zu erzielen und einen Mehrwert zu generieren.

Diese KI-first-Partnerschaft sieht die Rationalisierung kritischer Arbeitsabläufe durch die Automatisierung der Dokumentenverarbeitung für eine effizientere Lieferkette und ein proaktives Barrieremanagement vor. Dies umfasst Initiativen wie die automatische Registrierung von Geräten, was das Potenzial für Aker BP birgt, eine erhebliche Anzahl von Ingenieursstunden einzusparen. Auch der Aufbau einer KI-fähigen Datengrundlage für die vorausschauende Wartung und der Einsatz von KI zur Optimierung der Produktionschemie und der Gesamtleistung werden derzeit vorangetrieben.

Die jüngste Zusammenarbeit beinhaltet die Entwicklung von KI-Agenten für die Ursachenanalyse (Root Cause Analysis, RCA). Diese Agenten identifizieren relevante Informationen, erstellen Ursachen-Karten und schlagen RCA-Schritte vor. Durch die Agenten wird zudem der Zeitaufwand für Ingenieure zur Durchführung dieser Analyse um über 70 reduziert.

"Wir haben andere KI-Lösungen getestet, die jedoch unseren Anforderungen nicht gerecht wurden", so Tor Arne Amdal, Senior Reliability Engineer bei AkerBP. "Was wir benötigten, war kontextbezogene Intelligenz. In unserer industriellen Arbeit reicht es nicht aus, Daten zu haben. Man braucht die richtigen Daten im richtigen Kontext zur richtigen Zeit. Diese Kombination bietet uns die präzisen, zuverlässigen Antworten, mit denen wir schnellere Entscheidungen treffen können. Nach dem Testen verschiedener Lösungen haben wir uns für Cognite entschieden, da es unsere spezifischen Anforderungen an KI-gestützte RCA-Workflows erfüllt."

"Aker BP blickt nicht nur auf eine lange Tradition als digitaler Vorreiter zurück, das Unternehmen ist auch ein Wegbereiter für die Zukunft", so Francois Laborie, EVP, Strategic Projects, Cognite. "Diese Partnerschaft ist ein eindrucksvoller Beleg für das konsequente Engagement von Aker BP für eine KI-first-Strategie. Durch die Kombination der umfassenden Branchenexpertise von Aker BP mit Atlas AI von Cognite können wir nicht nur die aktuellen Herausforderungen bewältigen, sondern Aker BP auch die internen Kompetenzen an die Hand geben, um KI im gesamten Unternehmen zu skalieren und die Mitarbeiter für die Zukunft zu rüsten."

Erleben Sie live, wie agentenbasierte KI industrielle Abläufe verändert, und informieren Sie sich persönlich bei Aker BP und anderen Branchenführern auf der Industrial AI and Data Conference Impact 2025 von Cognite.

Über Aker BP

Aker BP ist in der Exploration, Felderschließung und Förderung von Öl und Gas auf dem norwegischen Festlandsockel tätig. Das Unternehmen betreibt die Feldzentren Valhall, Ula, Edvard Grieg/Ivar Aasen, Alvheim und Skarv und ist Partner im Johan-Sverdrup-Feld. Aker BP gehört gemessen an der Fördermenge zu den größten unabhängigen Ölgesellschaften in Europa.

Über Cognite

Cognite ermöglicht den Einsatz von GenAI in der Industrie. Führende Unternehmen aus den Bereichen Energie, Fertigung sowie Strom und erneuerbare Energien setzen bei der Bereitstellung von sicheren, vertrauenswürdigen Echtzeitdaten auf Cognite, um ihre kapitalintensiven Betriebsabläufe sicherer, nachhaltiger und profitabler zu gestalten. Cognite bietet eine benutzerfreundliche, sichere und skalierbare Plattform, mit der alle Entscheidungsträger, vom Außendienst bis hin zu Remote-Betriebszentren, leicht auf komplexe Industriedaten zugreifen und diese verstehen, in Echtzeit zusammenarbeiten und eine bessere Zukunft gestalten können. Besuchen Sie uns unter www.cognite.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

Über Cognite Atlas AI

Cognite Atlas AI erschließt das volle Potenzial industrieller Daten und ermöglicht es so Teams, schneller und fundierter Entscheidungen zu treffen sowie die betriebliche Effizienz und Innovation in großem Maßstab zu steigern. Cognite Atlas AI enthält eine wachsende Bibliothek vorkonfigurierter Agenten, einen Low-Code-Agenten-Builder, speziell entwickelte Tools für die Industrie und eine kuratierte Auswahl von LLMs mit Benchmarking. Außerdem werden die OT, IT- und Engineering-Daten in Cognite Data Fusion in Echtzeit genutzt, wodurch gewährleistet ist, dass die Agenten präzise, nachvollziehbare und vertrauenswürdige Ergebnisse für industrielle Workflows liefern.

Um mehr darüber zu erfahren, was Agenten für die Industrie leisten können, lesen Sie bitte den "Cognite Atlas AI" Definitive Guide to Industrial Agents und besuchen Sie https://www.cognite.com/en/product/atlas.

