Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315), ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Forschung und Entwicklung neuartiger Antikörper-basierter Medikamente mit innovativen Technologien vorantreibt, gab heute bekannt, dass der ADC-Therapeutika-Entwickler Tubulis eine exklusive Lizenz für die weltweite Entwicklung und Vermarktung eines von Biocytogen entwickelten vollständig humanen Antikörpers ausgeübt hat. Der Antikörper wird in einem neuartigen ADC-Kandidaten verwendet, der Eigentum von Tubulis ist. Es ist Teil einer zuvor unterzeichneten Vereinbarung über Forschungszusammenarbeit und Optionen zur Entdeckung und Weiterentwicklung von Antikörperkomponenten für die Entwicklung und Vermarktung von ADC-Produkten auf Basis der Antikörper-Entdeckungsplattform von Biocytogen.

Der Antikörper wurde unter Verwendung der firmeneigenen RenMice-Plattform von Biocytogen hergestellt und zeichnet sich durch hohe Affinität, geringe Immunogenität und gute Entwicklungsfähigkeit aus. Tubulis wird seine proprietären Linker- und Payload-Technologien einsetzen, um innovative ADC-Therapien auf Basis dieses Antikörpers zu entwickeln, mit dem Ziel, Bereiche mit hohem ungedecktem klinischem Bedarf in der Krebsbehandlung anzugehen.

Dr. Yuelei Shen, President und CEO von Biocytogen, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass Tubulis seine Option ausgeübt hat, was die internationale Wettbewerbsfähigkeit und das translationale Potenzial unserer vollständig humanen Antikörper-Entdeckungsplattform widerspiegelt. Wir freuen uns darauf, diesen Antikörper durch die leistungsstarke ADC-Entwicklungsplattform von Tubulis in die klinische Entwicklung zu bringen, damit Patienten auf der ganzen Welt davon profitieren können."

Jonas Helma-Smets, PhD, CSO und Mitbegründer von Tubulis, erklärte: "Unser Ziel ist es, Innovationen in der ADC-Entwicklung voranzutreiben und einzigartig positionierte ADC-Therapeutika bereitzustellen, die die Behandlungsergebnisse für Patienten mit soliden Tumoren verbessern können. Die Forschungs- und Entwicklungskooperation mit Biocytogen hat einen Antikörperkandidaten hervorgebracht, der unserer Meinung nach gut zu unseren ADC-Technologieplattformen passt und uns bei der Entwicklung eines neuartigen therapeutischen Kandidaten unterstützen könnte."

Gemäß den Vertragsbedingungen erhält Biocytogen eine Vorauszahlung und hat Anspruch auf bestimmte Meilensteinzahlungen für Entwicklung, Zulassung und Vermarktung sowie auf einstellige Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz.

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Forschung und Entwicklung neuartiger Antikörper-basierter Medikamente mit innovativen Technologien vorantreibt. Biocytogen ist auf der Technologie der Genomeditierung gegründet und nutzt gentechnisch veränderte proprietäre RenMice -Plattformen (RenMab RenLite RenNano RenTCR mimic) für die Entdeckung vollständig humaner monoklonaler/bispezifischer/multispezifischer Antikörper, bispezifischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, Nanokörper und TCR-Mimetika. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Untermarke RenBiologics gegründet, um globale Partnerschaften für eine sofort einsatzbereite Bibliothek mit über 1.000.000 vollständig humanen Antikörpersequenzen gegen über 1.000 Ziele zur weltweiten Kooperation zu erschließen. Bis zum 30. Juni 2025 wurden weltweit rund 280 Vereinbarungen über die gemeinsame Entwicklung/Auslizenzierung/Übertragung von therapeutischen Antikörpern und mehreren klinischen Wirkstoffen sowie über 50 Lizenzprojekte für RenMice mit bestimmten Zielmolekülen abgeschlossen, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Biocytogen war Vorreiter bei der Entwicklung von humanisierten Knock-in-Modellen für die präklinische Forschung und bietet derzeit unter seiner Submarke BioMice mehrere tausend gebrauchsfertige Tier- und Zellmodelle sowie präklinische Pharmakologie- und Genom-Editierungsdienste für Kunden weltweit an. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und Niederlassungen in China (Haimen Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco, San Diego) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen finden Sie unter https://biocytogen.com.

