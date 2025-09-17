Mit Active Intelligence können Marketingteams Kampagnen nun drei Mal so schnell erstellen. Das verringert die Zeitspanne von der ersten Idee bis zur Ausführung um 15 Tage.

ActiveCampaign, eine führende Plattform für autonomes Marketing, spricht am 30. September über die Zukunft des KI-basierten Marketings auf der Fall 2025 Innovation Keynote. Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmen aller Größen, damit diese die neue Ära des Marketing besser verstehen und sich entsprechend ausrichten. Während der Keynote werden In-Context AI und der Workspace 'Active Intelligence' vorgestellt -zwei bahnbrechende Funktionen, die Intelligence dort anwenden, wo Marketingfachleute arbeiten. Sie transformieren alltägliche Aufgaben in sofortige, zielgerichtete Aktionen. Zusammen mit KI-Agenten der kommenden Generation verleihen diese Innovationen Marketingexperten mehr Autonomie und liefern messbare Ergebnisse. Die Komplexität traditioneller Arbeitsabläufe wird verringert.

"Autonomes Marketing das ist ein wirklicher Umbruch," sagte Jason VandeBoom, Gründer und CEO von ActiveCampaign. "Es versteht unsere Ziele, organisiert Kampagnen und optimiert die Ergebnisse Hindernisse im Hinblick auf Reichweite, Zeit und Fachwissen werden beseitigt. Durch die Einbettung von KI direkt in unsere Workflows beseitigen wir die Komplexität, die Unternehmen traditionell im Wege steht. In dieser Keynote wird die Zukunft des Marketing aufgezeigt: KI, die strategisch denkt, intelligente Ratschläge gibt und autonom ausführt. So erreichen Marketingfachleute ein Niveau, von dem sie vorher nur geträumt haben."

Spotlight Neue Innovationen

ActiveCampaign wird entscheidende Fortschritte präsentieren, durch die Marketing intuitiver, flexibler und nahtlos verbunden wird:

Nutzerfreundlichkeit wird groß geschrieben: Ein großer UX-Fortschritt, durch den KI direkt in die Tools und Momente eingebunden wird, wo Marketingfachleute arbeiten. Bruchstellen werden beseitigt, Raten ist passé und die Ausführung wird beschleunigt.

Ein großer UX-Fortschritt, durch den KI direkt in die Tools und Momente eingebunden wird, wo Marketingfachleute arbeiten. Bruchstellen werden beseitigt, Raten ist passé und die Ausführung wird beschleunigt. Active Intelligence Workspace: So gelangen Marketingexperten ganz schnell zu Einsichten, sie erstellen Kampagnen auf der Grundlage von konkreten Empfehlungen. Daher gelangen sie schneller von der Idee zu konkreten Ergebnissen.

So gelangen Marketingexperten ganz schnell zu Einsichten, sie erstellen Kampagnen auf der Grundlage von konkreten Empfehlungen. Daher gelangen sie schneller von der Idee zu konkreten Ergebnissen. 25+ KI-Agenten der kommenden Generation: Neue Agenten für Segmentierung, Personalisierung, Zielsetzung, Auswahl von Kanälen und Migration von Kanälen so verfügen Unternehmen über Fähigkeiten, für die zuvor ein ganzes Team notwendig war.

Neue Agenten für Segmentierung, Personalisierung, Zielsetzung, Auswahl von Kanälen und Migration von Kanälen so verfügen Unternehmen über Fähigkeiten, für die zuvor ein ganzes Team notwendig war. Einbeziehung von Partnern: Updates des Partnerportals und Integration eines neuen Webflow ermöglichen es Nutzern, sich nahtlos mit Formularen zu verbinden, ActiveCampaign in Webflow-Websites einzubetten und die Nachverfolgung von Sites und Events zu aktivieren.

"Die Funktion 'Active Intelligence' in ActiveCampaign ist mächtig. Sie ist eine Mischung aus fortschrittlicher Marketingautomatisierung und KI-basierten Statistiken. Wir nutzen Active Intelligence nun für alle Entscheidungen rund um die Optimierung von Kampagnen und die Verwaltung von Datenbanken," sagte Tim Preston, Gründer und Direktor von VYBRNT. "Zuvor haben wir unsere Zeit damit verschwendet, unsere Kampagnenberichte manuell zu analysieren. Aber nun liefert die Plattform uns die Analyse komplett mit Diagrammen und Tabellen. Diese Berichte können wir mühelos an Kunden weiterleiten oder sie intern zur Verbesserung unserer Marketingstrategien nutzen."

Was die Fall 2025 Innovation Keynote bietet

Thema des Events sind die Möglichkeiten des autonomen Marketings und wie es für die Verbesserung von Ergebnissen eingesetzt werden kann:

Eine Vision für die Zukunft des Marketing: Gründer CEO Jason VandeBoom und Chief Product Officer Chai Atreya erläutern, wie autonomes Marketing und ActiveCampaign's AI-first-Strategie zusammenhängen und warum dies nun wichtig ist.

Gründer CEO Jason VandeBoom und Chief Product Officer Chai Atreya erläutern, wie autonomes Marketing und ActiveCampaign's AI-first-Strategie zusammenhängen und warum dies nun wichtig ist. Kunden-Stories: Vybrnt und Tutellus zeigen, wie sie KI-basiertes Marketing wirkungsvoll in der Praxis einsetzen.

Vybrnt und Tutellus zeigen, wie sie KI-basiertes Marketing wirkungsvoll in der Praxis einsetzen. Live Demonstrationen: Erleben Sie Active Intelligence in Aktion und sehen Sie, wie Agenten zusammenarbeiten, um messbare Ergebnisse zu liefern.

Das Große Bild

KI ändert die Art, wie Unternehmen sich mit Kunden verbinden. Deshalb benötigen Marketingfachleute Tools, die für sie denken, anpassen und handeln. Die Lösung ist autonomes Marketing komplizierte, Multi-Channel-Strategien funktionieren ohne manuelle Workflows, ständige Optimierung und die technischen Voraussetzungen der traditionellen Automatisierung. Neue Versionen von ActiveCampaign, wie zum Beispiel eine native WhatsApp-Lösung, Integration von Model Context Protocol (MCP) für erweiterte KI-Fähigkeiten und zahlreiche KI-Agenten treiben die Entwicklung der Plattform voran. Das Unternehmen bleibt innovativ mit dem Ziel, die Ausführung zu beschleunigen und die Wirkung des Marketing zu erhöhen.

"Marketingteams stehen heutzutage unter Druck, mit immer geringeren Ressourcen personalisierte, Multi-Channel-Erlebnisse zu erstellen," sagte Roger Beharry Lall, Research Director, SMB Marketing Applications bei IDC. "KI-unterstützte Marketing-Plattformen ermöglichen das durch eine schnellere Ausführung, eine Verringerung der manuellen Tätigkeiten und indem Teams jeglicher Größe fortschrittliche Funktionen zur Verfügung gestellt werden. Wenn KI Teil der alltäglichen Workflows wird, können Unternehmen schneller reagieren, ihre Kunden effektiver betreuen und sich besser im Wettbewerb behaupten."

Wenn Sie sich einen Platz bei der ActiveCampaign Fall 2025 Innovation Keynote reservieren möchten, dann besuchen Sie: https://www.activecampaign.com/lp/fall-2025-innovation-keynote.

Über ActiveCampaign

ActiveCampaign ist die automatische Plattform für Menschen, die mittendrin sind. Mit ihrer Hilfe können Teams ihre Kampagnen mithilfe von KI-Agenten automatisieren, die für sie Vorschläge machen, aktiv werden und bewerten. So wird die schrittweise Umsetzung von Workflows überflüssig und das Marketing lässt sich mühelos ausrichten und organisieren.

Mit KI, zielorientierter Automatisierung und über 950 App-Integrationen können Agenturen, Vermarkter und Eigentümer innerhalb weniger Minuten kanalübergreifende Kampagnen erstellen, die anhand von Milliarden von Datenpunkten optimiert werden, um reale Ergebnisse für ihr individuelles Unternehmen zu erzielen.

ActiveCampaign ist die bewährte Wahl, um Unternehmen dabei zu helfen, eine neue Welt voller unbegrenzter Möglichkeiten zu erschließen eine Welt, in der Ideen Wirkung zeigen und Potenziale in konkrete Ergebnisse umgesetzt werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250916333717/de/

Contacts:

Mediakontakt

Sarah Scarlata

Matter Communications im Namen von ActiveCampaign

activecampaign@matternow.com