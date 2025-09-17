Lubrizol, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich technischer Polymerlösungen, wird bei der K seine aktuellen TPU-Innovationen (thermoplastisches Polyurethan) vorstellen. Die Messe wird zwischen dem 8. und dem 15. Oktober in Düsseldorf stattfinden. Das TPU von Lubrizol wird in Klebstoffen, Compounding, additiver Herstellung sowie in Form- und Extrusionsteilen eingesetzt.

Ausgewählte innovative TPU-Spezialprodukte von Lubrizol, die bei der K 2025 vorgestellt werden:

Neues ESTANE ZHF 87HP8-TPU für dünne Kabel mit verbesserten mechanischen und Flammeneigenschaften zur Erfüllung der Anforderungen von Kabelherstellern im Hinblick auf die Einhaltung von UL 1581 (besteht Kabelflammtest gemäß Abs. 1061 für kleine Durchmesser) sowie IEC 50363 und EC 60332-1-2.

Unser umfangreiches Portfolio für Schmelzklebstoffe und Klebstoffextrusionslösungen wurde durch Pearlbond ECO 590 HMS-TPU, Pearlbond 360-TPU und Pearlbond 920L-TPU ergänzt. Sie bieten Herstellern eine unvergleichliche Prozessvielseitigkeit. Diese fortschrittlichen Produkte werden für verschiedenste Zwecke eingesetzt, darunter Nahtbänder, Gewebe und Möbelkanten, und sorgen für eine zuverlässige Haftung.

ESTANE D91T86-TPU, eine vielseitige Lösung für zahlreiche Verwendungszwecke, erstreckt sich über geformte Spezialteile hinaus auch auf Hochleistungsfolien und andere Extrusionsteile, die verglichen mit aromatischem TPU eine hervorragende Witterungsbeständigkeit und hochgradige UV-Beständigkeit erfordern.

"Wir freuen uns, unsere fortschrittlichen TPU-Lösungen auf modernste Anwendungen wie Kabel, Folien und Klebstoffe erweitern zu können", sagte Ivo Oerlemans, Business Director, Lubrizol Engineered Polymers EU. "In Zukunft werden wir das Wachstum mit innovativem PVC- und Gummiersatz ankurbeln und unseren Kunden Produktivität, Konsistent, Verarbeitbarkeit und Liefersicherheit bieten. Unsere TPU-Spezialprodukte zeichnen sich durch unvergleichliche Vielseitigkeit und eine überlegende Performance aus, was flexible, haltbare Lösungen für verschiedene Anwendungsfälle ermöglicht."

Kommen Sie zwischen dem 8. und dem 15. Oktober zur K in Düsseldorf und entdecken Sie unsere neuesten Lösungen an Stand 6E29.

Über Lubrizol

Lubrizol, ein Unternehmen von Berkshire Hathaway, ist ein Spezialchemieunternehmen, dessen Wissenschaft nachhaltige Lösungen liefert, die die Mobilität fördern, das Wohlbefinden verbessern und das moderne Leben bereichern. Die Innovatoren von Lubrizol sind jeden Tag bestrebt, außergewöhnlichen Wert für Kunden an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Marktanforderungen und geschäftlichem Erfolg zu schaffen. Dazu fördern Sie Entdeckungen und kreieren bahnbrechende Lösungen, die das Leben und Abläufe weltweit verbessern. Lubrizol wurde 1928 gegründet und besitzt und betreibt mehr als 100 Produktionsstätten, Vertriebs- und technische Büros auf der ganzen Welt und beschäftigt mehr als 7.000 Mitarbeiter. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.Lubrizol.com

