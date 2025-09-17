Lazard, Inc. (NYSE: LAZ) will in den nordischen Ländern expandieren und ernennt zu diesem Zweck mit Wirkung 17. September Jesper Jensen zum Managing Director, Financial Advisory und CEO für Dänemark. Sein Büro wird sich ebenfalls dort befinden.

Jesper Jensen verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung und ist dem Land tief verbunden. So kann er Lazard helfen, dort die Präsenz auszubauen und die Beziehung zu Kunden in den nordischen Ländern zu festigen. Deshalb wird er eng mit Gustaf Slettengren und Victor Kastensson zusammenarbeiten, die beide in Schweden ansässig sind.

"Jesper's Ernennung zeigt, dass wir in dieser Region wachsen und den Bedürfnissen der Kunden in den nordischen Ländern besser gerecht werden möchten. Wir haben Vertrauen in Dänemark," sagte Jean-Louis Girodolle, Co-Head of European Investment Banking. "Da er über gute Beziehungen in Dänemark verfügt und Lazard global gut aufgestellt ist, können wir unseren Kunden in diesem dynamischen Markt maßgeschneiderte Finanzlösungen anbieten," fügte Cyrus Kapadia, Co-Head of European Investment Banking hinzu.

Jesper Jensen kommentierte seine Ernennung so: "Ich freue mich darauf, für Lazard tätig zu werden und dem Unternehmen dabei zu helfen, sich weiter auszudehnen und in der nordischen Region sowie in ganz Europa die Aktivitäten auszubauen. Als eine wirklich integrierte globale Firma bieten wir nordischen Kunden uneingeschränkten Zugang zu strategischen M&A-Gelegenheiten weltweit. Das gesamte Unternehmen ist auf seinen ehrgeizigen Plan für 2030 ausgerichtet und das bedeutet für unsere Kunden einen außergewöhnlichen Service."

Jesper Jensen kommt von Rothschild Co und war zuvor unter anderem bei JP Morgan in London angestellt. Er hält einen M.Sc. in Finance and Accounting der Copenhagen Business School.

Über Lazard

Lazard wurde 1848 gegründet und ist eine führende Firma für Finanzberatung und Asset Management. Sie ist in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien aktiv. Lazard berät bei Mergers and Acquisitions, in Kapitalmarktangelegenheiten, bei Restrukturierungen und Management von Verbindlichkeiten, in geopolitischen und sonstigen strategischen Angelegenheiten sowie beim Asset Management und bei Investitionskonzepten. Zu den Kunden gehören Institutionen, Unternehmen, Regierungsbehörden, Partnerschaften, Familienbüros und sehr vermögende Privatpersonen. Mehr Informationen finden Sie unter: Lazard.com und folgen Sie Lazard auf LinkedIn.

