CSC, der weltweit führende Anbieter von Domain-Registrierungsdiensten und Online-Markenschutz für Unternehmen, gab heute auf der Fal.Con 2025 eine neue Integration der Domain-Sicherheitsangebote von CSC in die Cybersicherheitsplattform CrowdStrike Falcon bekannt. Die Integration mit Recon, einer Kernfunktion von Falcon Adversary Intelligence, ermöglicht es Unternehmen, die Erkennung und Sperrung bösartiger Domains zu beschleunigen und so das Risiko von Phishing, Betrug und Markenmissbrauch zu verringern.

Da Cyberkriminalität ein beispielloses Ausmaß erreicht, nutzen Angreifer zunehmend digitale Vermögenswerte, Marken und die DNS-Infrastruktur (Domain Name System). Herkömmliche Abwehrmaßnahmen übersehen häufig Domain-Portfolios, wodurch Unternehmen anfällig für Spoofing, Identitätsdiebstahl und Kontoübernahmen werden. CSC und CrowdStrike schließen sich zusammen, um diese Lücke mit einer umfassenden Lösung zu schließen, die fortschrittliche Bedrohungsinformationen, schnelle Erkennung und globale Durchsetzung integriert.

Durch diese Integration können Kunden:

Die Recon-Funktion in Falcon Adversary Intelligence nutzen, um bösartige Domains zu identifizieren, die auf ihr Unternehmen abzielen

Takedown-Anfragen sofort direkt beim CSC-Team einreichen

Sich auf die Expertise von CSC im Bereich Unternehmensdomainsicherheit und Markenschutz verlassen, einschließlich End-to-End-Takedown-Management, Schutz des Domain-Portfolios und Durchsetzung von Maßnahmen gegen Betrug, Phishing und Identitätsdiebstahl

"Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Fortschritt beim Schutz von Unternehmen vor komplexen Cyberangriffen dar, darunter auch solche, die auf KI basieren", sagt Ihab Shraim, Chief Technology Officer und Senior Vice President der Digital Brand Services von CSC. "Durch die Kombination der globalen Durchsetzungskompetenz von CSC mit den Informations- und Erkennungsfähigkeiten von CrowdStrike bieten wir eine proaktive Verteidigung, die bereits auf Domain-Ebene beginnt. Unternehmen haben nun nahtlosen Zugriff auf Durchsetzungsmaßnahmen direkt innerhalb der Falcon-Plattformkonsole."

"Bei CSC ist es unsere Mission, die weltweit vertrauenswürdigsten Marken vor Identitätsdiebstahl und DNS-Bedrohungen zu schützen", sagt Vincent D'Angelo, Senior Director of Business Development bei CSC. "Gemeinsam mit CrowdStrike statten wir Unternehmen mit den Informationen und der Widerstandsfähigkeit aus, die sie benötigen, um sich gegen neue Bedrohungen zu wappnen."

"Die Sicherheit von Domains ist ein Risiko auf Vorstandsebene, das allzu oft übersehen wird", sagt Daniel Bernard, Chief Business Officer bei CrowdStrike. "Durch die Integration von CSC in Recon bieten wir unseren Kunden eine integrierte Lösung, die Bedrohungsinformationen und Domain-Durchsetzung an einem Ort vereint. Diese Partnerschaft hilft Unternehmen dabei, Angreifer schneller zu stoppen, indem sie eine kritische Lücke in ihrer digitalen Risikooberfläche schließen."

Die Angebote von CSC können ab sofort über den CrowdStrike Marketplace erworben werden, einer zentralen Anlaufstelle für das erstklassige Ökosystem von CrowdStrike-kompatiblen Sicherheitsprodukten. Weitere Informationen finden Sie unter CSC Listing auf dem CrowdStrike Marketplace oder besuchen Sie CSC am Stand Nr. 2008 auf der Fal.Con 2025, um eine Demo der Recon-Integration zu sehen.

Über CSC

CSC ist der bevorzugte Anbieter von Sicherheits- und Bedrohungsinformationen für die Forbes Global 2000 und die 100 besten globalen Marken (Interbrand) mit Schwerpunkt auf Domänensicherheit und -management sowie digitalem Markenschutz und Betrugsschutz. Da globale Unternehmen erhebliche Investitionen in ihre Sicherheitsmaßnahmen tätigen, kann unsere DomainSec?-Plattform ihnen dabei helfen, bestehende Lücken in der Cybersicherheit zu erkennen und ihre digitalen Online-Assets und Marken zu schützen. Durch die Nutzung der proprietären Technologie von CSC können Unternehmen ihre Sicherheitslage stärken, um sich vor Cyber-Bedrohungen für ihre Online-Ressourcen und ihren Ruf zu schützen und so erhebliche Umsatzverluste zu vermeiden. CSC bietet auch Online-Markenschutz eine Kombination aus Online-Markenüberwachung und Durchsetzungsmaßnahmen mit einer multidimensionalen Sicht auf verschiedene Bedrohungen außerhalb der Firewall, die auf bestimmte Domänen abzielen. Betrugsschutzdienste, die Phishing bereits in der Anfangsphase eines Angriffs bekämpfen, runden unsere Lösungen ab. CSC hat seinen Hauptsitz seit 1899 in Wilmington, Delaware, USA, und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. CSC ist ein globales Unternehmen, das in der Lage ist, überall dort Geschäfte zu tätigen, wo unsere Kunden sind und das erreichen wir, indem wir in jedem Geschäftsbereich, den wir bedienen, Experten beschäftigen. Besuchen Sie cscdbs.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250915468995/de/

Contacts:

PR-Kontakt:

Joyson Cherian

W2 Communications

joyson@w2comm.com