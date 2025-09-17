Taipei (ots/PRNewswire) -Die neue Ground Control Station und integrierte Satellitenlösungen ermöglichen es Industrien, ihre betriebliche Effizienz und Sicherheit zu verbessernUbiqconn Technology und seine Tochtergesellschaft RuggON werden an der TADTE 2025 (Taipei Nangang Exhibition Center, Halle 1, Stand K0416) teilnehmen, um ein integriertes Ökosystem robuster, satellitengestützter Lösungen zu präsentieren. Zu den Highlights zählen die Vorstellung der neuen Ground Control Station (GCS) von RuggON sowie Geräte, die die Konnektivität und Betriebseffizienz unter extremen Bedingungen verbessern.Die neue Ground Control Station (GCS) von RuggON definiert die taktische Missionskontrolle neuDas Highlight ist die neue Ground Control Station (GCS) von RuggON, die für kritische Missionen in den Bereichen Seefahrt, Logistik, Landwirtschaft und Katastrophenschutz entwickelt wurde. Als zentraler Missionsknotenpunkt führt sie Daten aus mehreren Systemen auf einem robusten, bei Sonnenlicht gut lesbaren Display zusammen.Mit ihrem leichten, robusten Design fungiert die GCS sowohl als professionelle Bodenstation als auch als eigenständiges, robustes Tablet und ermöglicht die Steuerung von unbemannten Luftfahrzeugen (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs), Echtzeitkommunikation und Kartierung direkt vor Ort. In Verbindung mit robusten Tablets und fahrzeugmontierten Computern von RuggON wird sie zum Kernstück einer mobilen Kommandozentrale, die Teams über Live-Video und Positionsrückmeldung synchronisiert.Weitere Highlights sind das robuste 12-Zoll-Tablet SOL 7 mit KI-Unterstützung und die fahrzeugmontierten Computer der Serie VORTEX. Mit optionalen Iridium-Satellitenmodulen gewährleisten diese Geräte auch bei Ausfall terrestrischer Netzwerke eine zuverlässige Kommunikation und Kartendienste.Ubiqconn Technology: Die Bedeutung der Satellitenkommunikation für kritische MissionenUbiqconn wird Satelliten- und Seefunkkommunikationslösungen für den Einsatz im Notfall und für die öffentliche Sicherheit vorstellen, die die Konnektivität bei Katastrophen gewährleisten. Diese Systeme liefern Echtzeitdaten, die Behörden dabei unterstützen, schnell zu handeln, und können von robuster Hardware bis hin zur Softwareintegration an spezifische Anforderungen angepasst werden.Gemeinsam demonstrieren Ubiqconn und RuggON, wie robuste Geräte, Bodenkontrolle und Satellitenkommunikation zu einem widerstandsfähigen Ökosystem verschmelzen, das Industrie und Regierungen miteinander verbindet und ihre Sicherheit gewährleistet.Informationen zu Ubiqconn TechnologyUbiqconn Technology ist ein führender Anbieter von robusten mobilen Lösungen mit Schwerpunkt auf Schlüsselbranchen wie Satellitenkommunikation und Schifffahrt sowie Regierungsprojekten. Unser Ziel ist es, wertschöpfende Dienstleistungen für kritische Unternehmen und Start-ups in verschiedenen vertikalen Märkten anzubieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.ubiqconn.com.Informationen zu RuggONRuggON Corp, eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology, ist ein führender Hersteller von robusten mobilen Computerlösungen. RuggON liefert hochwertige, zuverlässige Geräte, die die Produktivität in anspruchsvollen Umgebungen steigern. Mit dem Fokus auf maßgeschneiderte Lösungen ist RuggON bestrebt, den vielfältigen Anforderungen der Industrie und zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ruggon.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ruggon-corporation/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2774134/image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2521620/Ubiqconn_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ubiqconn-technology-und-ruggon-prasentieren-auf-der-tadte-2025-das-missionsokosystem-der-nachsten-generation-302558473.htmlPressekontakt:April Wang,april_wang@ubiqconn.comOriginal-Content von: Ubiqconn Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178944/6119177