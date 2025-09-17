© Foto: Mark Lennihan/AP/dpa - dpa-BildfunkGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine Deutschland: Fielmann, Capital Markets Day Deutschland: Porsche AG, Capital Markets Day USA: Zoom Video Communications (Investor Day) Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln! Konjunkturdaten 08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 8/25 11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 8/25 (2. …Den vollständigen Artikel lesen ...
