"Handelsblatt" zu Debatte über Energiewende-Monitoring:

"Klimaschutzorganisationen und einzelne Branchenverbände sollten sich fragen, ob sie weiterhin ohne jede Kompromissbereitschaft ein in Teilen dysfunktionales System verteidigen wollen. Das System ist ineffizient, weil es Milliardenkosten für das Management von Netzengpässen verursacht. Weil es die Erzeugung von Strom honoriert, der nicht gebraucht wird. Weil es bei Verbrauchern und Industrie enorme Kosten verursacht, die große Zweifel an der Energiewende schüren. Das System muss dringend optimiert werden. Wer sich konstruktiv an der Debatte darüber beteiligt, wie dies geschehen kann, erweist der Energiewende einen großen Dienst./DP/jha