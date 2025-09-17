DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel behauptet
DOW JONES--Behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der September-Kontrakt verliert gegen 05.44 Uhr 8,0 Punkte auf 23.393,0. In den Handel gegangen war er mit 23.402,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.412,0 und das Tagestief bei 23.376,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 291 Kontrakte.
