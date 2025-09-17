Stuttgart (ots) -Rechercheergebnis zu kommunalen Wärmeplänen / Umfrage "Wie trifft mich die Wärmewende?" / ab Oktober PopUp Studios in Baden-WürttembergBaden-Württemberg will bis 2040 klimaneutral sein - ein zentrales Ziel, bei dem die Wärmewende eine entscheidende Rolle spielt. SWR und CORRECTIV fragen nach: Wo steht das Land bei der Umstellung auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung und welche Hindernisse erleben die Menschen im Land bei der Umstellung ihrer Heizungen? Über die Onlineplattform "CrowdNewsroom" werden ab 17. September Erfahrungen und Fragen der Bürgerinnen und Bürger gesammelt und ausgewertet. Mit der Umfrage "Druck im Kessel - Wie trifft mich die Wärmewende?" können Menschen ihre Perspektive einbringen und ihre Erfahrungen und Meinungen weitergeben. Ab Oktober bieten zudem PopUp Studios in Baden-Württemberg vor Ort einen Raum für Information, Austausch und Veranstaltungen zum Thema Wärmewende.Neue Auswertung zeigt Lücken bei Baden-Württembergs KlimazielenLaut Zensus decken mehr als 73 Prozent der baden-württembergischen Wohngebäude ihren Wärmebedarf noch durch Öl und Gas. Viele Kommunen zweifeln, ob sie die gesetzlich geforderten Klimaziele erreichen können - ihnen fehlen Milliarden und verlässliche Gesetze. Das zeigt eine Auswertung von SWR und CORRECTIV von 215 Wärmeplänen sowie einer Umfrage von über 100 Kommunen in Baden-Württemberg. Von den 112 Kommunen, die sich an unserer Umfrage beteiligt haben, geben 90 Prozent an, dass es ihnen bei der Umsetzung der Wärmewende vor allem an Geld mangelt. 66 Prozent brauchen mehr Personal. Und 88 Prozent wünschen sich mehr gesetzliche Planungssicherheit. Die ganze Recherche wird am 17. September 2025 online veröffentlicht: "Wärmewende: Kommunen kämpfen mit Milliardenlücke" (https://correctiv.org/).Beteiligungs-Recherche: Wärmewende im AlltagAuf Basis dieser Erkenntnisse starten SWR und CORRECTIV am 17. September eine Beteiligungs-Recherche in Baden-Württemberg: Welche Erfahrungen machen Bürgerinnen und Bürger mit der Wärmewende zuhause? Was sind ihre Fragen, Sorgen und Meinungen? Die Beiträge und Daten werden analysiert, ausgewertet und bilden die Grundlage für weitere Recherchen. Über den "CrowdNewsroom" können sich Interessierte beteiligen: "Druck im Kessel - Wie trifft mich die Wärmewende?" (https://app.crowdnewsroom.org/crowdnewsroom/wie-heizen-sie)Treffpunkt PopUp StudiosIm Oktober und November werden SWR und CORRECTIV zu Veranstaltungen und Austausch in PopUp Studios in drei verschiedenen Städten in Baden-Württemberg einladen. Dort können Bürgerinnen und Bürger mit der Redaktion in den Austausch gehen und Journalismus hautnah erleben.Termine:14. bis 22. Oktober: Stuttgart28. bis 31. Oktober: Vaihingen an der Enz4. bis 8. November: LörrachPressefotos zum Download: www.ARD-Foto.de (http://www.ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakte:Madeleine Hellmann, Tel. 0711 929 11112, madeleine.hellmann@swr.deKatarina Huth, Tel. 0151 58339491, huth.correctiv@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6119179