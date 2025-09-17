Vancouver, British Columbia, 16. September 2025 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. ("Terra" oder das "Unternehmen") (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) freut sich, die Bedingungen für den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % an 75 Uran-Claims in Emery County, Utah, USA, bekannt zu geben.

Eckpunkte der Transaktion

- Neun ehemalige produzierende Uranminen, die von den Claims abgedeckt werden, haben mehrere hunderttausend Tonnen Erz mit einem Gehalt von bis zu 1 % U308 gefördert

- Sichtbares Uran, Vanadium, Kupfer und Kobalt an der Oberfläche mit zahlreichen Uranmesswerten von bis zu 21.000 CPS, was einem Gehalt von 0,22 % U308 entspricht

- Unmittelbare Nähe zu wichtigen Straßen mit gutem ganzjährigem Zugang, Stromversorgung und einer 75 Meilen entfernten Uranaufbereitungsanlage

- Starke Unterstützung der Regierung für Kernkraft- und Uranbergbauprojekte und das erklärte Ziel, die Abhängigkeit von ausländischem Kernbrennstoff zu verringern

- Gestaffelte Earn-in-Vereinbarungen ermöglichen es dem Unternehmen, Explorationsprogramme zu optimieren

- Bietet den Aktionären von Terra ein Engagement in zwei nordamerikanischen Projekten, die beide über oberflächennahe Uranchancen in risikoarmen Gerichtsbarkeiten verfügen.

Greg Cameron erklärte: "Eines meiner erklärten Ziele bei Terra war es, das Portfolio des Unternehmens um ein weiteres risikoarmes Uranprojekt zu ergänzen, und genau das wird mit dieser Transaktion erreicht. Nachdem ich die Konzessionsgebiete zusammen mit unserem VP Exploration besichtigt habe, ist von Anfang an klar, dass man sich hier an in einem Uranrevier mit vielen alten Gruben, Stollen, Schächten und alter Infrastruktur befindet. Ich bin begeistert, dass die Arbeiten im Herbst beginnen werden, und glaube, dass sich uns hier ein klarer Weg zu einer erheblichen Wertschöpfung für unsere Aktionären eröffnet."

Gründe für den Erwerb

Die Claims Green Vein Mesa und Wheal Anne bieten Zugang zu Uranprojekten in den USA mit ausgezeichnetem Wertschöpfungspotenzial in einem bedeutenden historischen Uranrevier. Terra hat die strategische Entscheidung getroffen, die Claims Green Vein Mesa und Wheal Anne zu erwerben, da das Unternehmen der Ansicht ist, dass dort weitere abbaubare Uranvorkommen vorhanden sind. Es ist wichtig, zu beachten, dass die umliegenden Claims über eine Produktionshistorie verfügen. Beide Claim-Gruppen befinden sich in idealer Lage in der Nähe von Haupt- und Nebenstraßen und haben Zugang zu Strom- und Wasserquellen. In der Vergangenheit konzentrierten sich die Bergbauaktivitäten auf Erze, die an oder in der Nähe der Oberfläche gefunden wurden. Der Oxidationsprozess führte zur Bildung verschiedener sekundärer Uranmineralien. Die Trump-Regierung hat kürzlich historische Maßnahmen ergriffen, um die Kernenergie und den Uranabbau im Land voranzutreiben.

"Dieses erste Projekt in San Rafael Swell bietet ein erhebliches Wertschöpfungspotenzial, da deutlich ist, dass diese alten Minen in den 1970er-Jahren aufgrund des Zusammenbruchs des Uranmarktes aufgegeben wurden und nicht, weil ihnen das abbaubare Uran ausgegangen wäre", erklärte Greg Cameron, CEO von Terra. "Wir sind fest davon überzeugt, dass wir durch moderne Explorationstechnologien wie 3D-Modellierung auf den bisherigen Arbeiten weiter aufbauen können", fügte Trevor Perkins, VP Exploration, hinzu.

Projektübersicht

San Rafael Swell ist eine große, angehobene, doppelt abtauchende Antiklinale im östlichen Zentrum des US-Bundesstaates Utah. Der Swell ist Teil des Colorado-Plateaus, einem bedeutenden Uranbergbaurevier im Westen der Vereinigten Staaten, steht jedoch im Kontrast zu den umgebenden flachliegenden Gesteinen. In der Region wurde ab Ende der 1940er- bis in die 1970er-Jahre Uran abgebaut. In den letzten 50 Jahren wurden in der Region keine nennenswerten Arbeiten durchgeführt.

Die Gesteine im San Rafael Swell sind überwiegend sedimentär (Pennsylvanium bis Kreidezeit), einschließlich Formationen aus der Trias und dem Jura, von denen bekannt ist, dass sie Uran beherbergen. Das Projektgebiet wird von triassischen Sedimentgesteinen der Formationen Moenkopi und Chinle unterlagert. Die Formation Chinle tritt in einem durchgehenden Gürtel um den San Rafael Swell herum und auf vereinzelten Inselbergen in der Mitte des Swells zutage. Es wird allgemein angenommen, dass Vulkanasche die Quelle des Urans für viele Lagerstätten im Swell ist. Alle bestehenden Minen und Prospektionsgebiete in der Formation Chinle befinden sich im unteren, bentonitischen Teil der Formation Chinle in mit Sandstein gefüllten Altwasserarmen und umgebenden Schluffsteinen der unteren Formation Chinle. Im Gebiet Green Vein Mesa treten diese als Kolkrinnenfüllung am Kontakt mit der unterlagernden Formation Moenkopi auf.

Das Projekt ist in zwei 10 km voneinander entfernte Claim-Gruppen unterteilt. Die Claim-Gruppe Wheal Anne, die südwestliche der beiden, umfasst etwa 130 Hektar, die auch die ehemalige produzierende Mine Lucky Strike und damit in Zusammenhang stehende Uranvorkommen einschließen. Die Mine Lucky Strike wurde 1949 entdeckt und förderte mehr als 10.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,22 % U3 O8 und 0,09 % V2O5.[i]

Die Claim-Gruppe Green Vein Mesa im Nordosten umfasst etwa 300 Hektar und deckt die ehemaligen Produktionsstätten der Mine Payday, der Mine Hertz und der Minen Green Vein ab. Produktionszahlen für diese Minen konnten nicht ermittelt werden. Berichten zufolge wurden in der Mine Hertz jedoch stellenweise Proben mit bis zu 1 % U3O8 entnommen.[ii]

Abbildung 1: Karte des San Rafael Swell vom Utah Geological Survey. Die Standorte der Claim-Gruppen Wheal Anne und Green Vein Mesa sind durch rote Sterne gekennzeichnet.

Abbildung 2: Übersicht über die Claim-Gruppen Wheal Anne (West) und Green Vein Mesa (Ost)

Abbildung 3: Die Claim-Gruppe Wheal Anne, die die historischen Uranminen Lucky Strike und Commonwealth sowie die entsprechenden Vorkommen umfasst.

Abbildung 4: Die Claim-Gruppe Green Vein Mesa, die die historischen Uranminen Payday, Hertz, Green Vein Group und Green Vein #5 umfasst.

Abbildung 5: Uraninit-Gang in der Nähe der Abbaustätten der Mine Payday.

Abbildung 6: Grubenanlagen und Erzrutsche der Mine Green Vein Group.

Übersicht über die Transaktion

Um seine jeweiligen Anteile an den Claims Wheal Anne und Green Vein Mesa zu erwerben, müsste das Unternehmen die folgenden Barzahlungen leisten, Stammaktien ausgeben und Explorationsausgaben für die jeweiligen Claims tätigen:

Claims Wheal Anne

Barzahlung Ausgabe von Aktien Explorationsausgaben Für den Erwerb einer Beteiligung von 20 % 20.000 USD bei Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung 500.000 Stammaktien innerhalb von fünf Werktagen nach Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Ausgaben in Höhe von 100.000 USD bis spätestens zum 1. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Für den Erwerb einer Beteiligung von 40 % Zusätzliche 33.333 USD am oder vor dem 1. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Zusätzliche 500.000 Stammaktien bis spätestens zum 1. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Zusätzliche Ausgaben in Höhe von 33.333 USD bis spätestens zum 2. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Für den Erwerb einer Beteiligung von 60 % Zusätzliche 46.666 USD am oder vor dem 2. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Zusätzliche 500.000 Stammaktien am oder vor dem 2. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Zusätzliche Ausgaben in Höhe von 33.333 USD bis spätestens zum 3. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Für den Erwerb einer Beteiligung von 80 % Zusätzliche 60.000 USD am oder vor dem 3. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Zusätzliche 500.000 Stammaktien am oder vor dem 3. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Zusätzliche Ausgaben in Höhe von 33.334 USD bis zum 4. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Für den Erwerb einer Beteiligung von 100 % Zusätzliche 73.333 USD am oder vor dem 4. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Zusätzliche 500.000 Stammaktien am oder vor dem 4. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Zusätzliche Ausgaben in Höhe von 33.333 USD bis spätestens zum 5. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung

**Vorbehaltlich der Einbehaltung einer Netto-Royalty von zwei Prozent (2 %) auf die Wheal Anne-Claims (die "Royalty für Wheal Anne") durch die Verkäufer, wobei Terra Clean die Option hat, jederzeit fünfzig Prozent (50 %) der Royalty für Wheal Anne durch eine Barzahlung in Höhe von insgesamt 666.666 USD an die Verkäufer zu erwerben.

Claims Green Vein Mesa

Barzahlung Aktienausgabe Explorationsausgaben Für den Erwerb einer Beteiligung von 20 % 10.000 USD bei Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung 250.000 Stammaktien innerhalb von fünf Werktagen nach Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Ausgaben in Höhe von 50.000 USD bis spätestens zum 1. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Für den Erwerb einer Beteiligung von 40 % Zusätzliche 16.667 USD am oder vor dem 1. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Zusätzliche 250.000 Stammaktien am oder vor dem 1. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Zusätzliche Ausgaben in Höhe von 13.334 USD bis zum 2. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Für den Erwerb einer Beteiligung von 60 % Zusätzliche 23.334 USD am oder vor dem 2. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Zusätzliche 250.000 Stammaktien am oder vor dem 2. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Zusätzliche Ausgaben in Höhe von 13.334 USD bis spätestens zum 3. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Für den Erwerb einer Beteiligung von 80 % Zusätzliche 30.000 USD am oder vor dem 3. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Zusätzliche 250.000 Stammaktien am oder vor dem 3. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Zusätzliche Ausgaben in Höhe von 13.334 USD bis spätestens zum 4. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Für den Erwerb einer Beteiligung von 100 % Zusätzliche 36.667 USD am oder vor dem 4. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Zusätzliche 250.000 Stammaktien bis spätestens zum 4. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Zusätzliche Ausgaben in Höhe von 13.334 USD bis spätestens zum 5. Jahrestag der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung

**Vorbehaltlich der Einbehaltung einer Netto-Royalty von zwei Prozent (2 %) auf die Green Vein Mesa-Claims (die "Royalty für Green Vein") durch die Verkäufer, wobei Terra Clean die Option hat, jederzeit fünfzig Prozent (50 %) der Royalty für Green Vein durch eine Barzahlung in Höhe von insgesamt 333.334 USD an die Verkäufer zu erwerben.

Die Vereinbarungen über den Erwerb einer Beteiligung an den Claims Wheal Anne bzw. den Claims Green Vein Mesa stehen jeweils unter dem Vorbehalt des Eingangs aller aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange.

Alle in Verbindung mit diesen Vereinbarungen ausgegebenen Wertpapiere wären im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.

Über Terra Clean Energy Corp.

Terra Clean Energy ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen erschließt derzeit die Uranlagerstätte Fraser Lakes B auf dem Uranprojekt South Falcon East im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan sowie die ehemaligen Uranminen in San Rafael Swell Emery County im US-Bundesstaat Utah.

IM NAMEN DES BOARDS VON TERRA CLEAN ENERGY CORP.

"Greg Cameron"

Greg Cameron, CEO

Qualifizierter Sachverständiger

Die fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43- 101 erstellt und im Namen des Unternehmens durch C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

*Die hier beschriebenen historischen Ergebnisse, Fördermengen und Interpretationen wurden nicht überprüft und stammen aus Berichten des US Geological Survey. Das Unternehmen hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Daten zu bestätigen und zu validieren. Die historischen Arbeiten entsprechen nicht den Standards von NI 43-101. Das Unternehmen betrachtet die historischen Arbeiten als zuverlässigen Hinweis auf das Potenzial von San Rafael Swell und ist der Ansicht, dass die Informationen für die Leser hilfreich sein können. Die während eines Besuchs vor Ort im September 2025 gesammelten Informationen wurden mit einem RS-225 "Super-Spec"-Spektrometer erfasst, das 2025 hergestellt, geprüft und kalibriert wurde.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die nicht aus historischen Fakten bestehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen" und ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich Aussagen über die potenzielle Erschließung von Mineralressourcen und Mineralreserven, die eintreten oder nicht eintreten könnten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem Veränderungen auf den Aktien- und Schuldenmärkten, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher behördlicher oder staatlicher Genehmigungen sowie allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, einschließlich der Annahme, dass alle erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der behördlichen und behördlichen Genehmigungen, zum erwarteten Zeitpunkt eingehen werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zu den Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeitigen Erwartungen abweichen, finden Sie in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der CSE definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Greg Cameron, CEO

mailto:info@tcec.energy

Terra Clean Energy Corp

Suite 303, 750 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 2T7

file:///C:/Users/Ted/Desktop/www.tcec.energy

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Quelle: U.S. Geological Survey Bulletin 1239, 1968, Geology, Altered Rocks and Ore Deposits of The San Rafael Swell, Emery County, Utah, von C.C. Hawley, R. C. Robeck und H.B. Dyer.

#_ednref2 Quelle: U.S. Geological Survey Bulletin 1239, 1968, Geology, Altered Rocks and Ore Deposits of The San Rafael Swell, Emery County, Utah, von C.C. Hawley, R. C. Robeck und H.B. Dyer.

