DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. September

=== *** 01:50 JP/Handelsbilanz August (vorläufig) *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli *** 08:00 GB/Verbraucherpreise August PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,8% gg Vj Kern PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,8% gg Vj *** 08:30 ID/Bank Indonesia, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Reposatz PROGNOSE: 5,00% zuvor: 5,00% *** 09:00 IT/Unicredit SpA, CEO Orcel bei Bank of America 30th Annual Financials CEO Conference *** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung der 10. EZB-Forschungskonferenz *** 10:00 EU/EZB-Wage Tracker *** 10:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Veranstaltung der University of Castilla La Mancha *** 10:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung der Associazione Bancaria Italiana *** 10:30 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei bei Bank of America Financials CEO Conference 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise August Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj *** 13:15 NL/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Konferenz der Nederlandschen Bank *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August Baubeginne PROGNOSE: -4,1% gg Vm zuvor: +5,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: -2,8% gg Vm *** 15:45 CA/Bank of Canada, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Overnight Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,75% *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Exportwirtschaft unter Druck: Warum Deutschland jetzt handeln muss" *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk Fed-Chairman Powell) Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 4,00% bis 4,25% zuvor: 4,25% bis 4,50% *** - US/Meta Platforms Inc, Hausmesse "Connect" mit Vorstellung neuer Produkte und KI-Technologie - DE/Fielmann Group AG, Kapitalmarkttag *** - DE/Auktion 1,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2048 im Volumen von 1 Mrd EUR *** - DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2056 im Volumen von 1,5 Mrd EUR *** - UK/US-Präsident Trump, Staatsbesuch in Großbritannien ===

