DEUTSCHLANDTICKET - Beim Deutschlandticket steht eine mögliche Preiserhöhung des derzeit 58 Euro teuren Flatrate-Fahrscheins im Raum. Eine vorgelegte Beschlussvorlage für die Sonderkonferenz der Verkehrsminister am Donnerstag deutet darauf hin, dass der Preis ab 2026 auf 62 oder 64 Euro steigen könnte. Das Papier liegt dem Fachdienst Tagesspiegel Background vor. Demzufolge soll der Preis dann 2027 anhand eines Kostenindexes fortgeschrieben werden. Dieser Kostenindex soll bis zur nächsten regulären Konferenz der Verkehrsministerinnen der Länder im Herbst erarbeitet werden und "insbesondere Personal- und Energiekosten abbilden und ist nach Anhörung der Branche festzulegen", heißt es in dem Papier. Zusätzlich zur Preisdebatte wird auch über eine Neuregelung der Bundesmittel gesprochen. (Tagesspiegel)

September 17, 2025

