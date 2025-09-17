Die Aktie der DHL Group hat sich zuletzt wieder verbilligt. Es fehlen aktuell in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld einfach die Impulse. Einen kleinen Schub könnte der Bonner Logistikriese durch ein höheres Porto erhalten. Genau dies forderte nun die Deutsche-Post-DHL-Vorständin Nikola Hagleitner für Standardbriefe und Postkarten im Inland.Hagleitner, die im Konzern für das Post- und Paketgeschäft in Deutschland verantwortlich ist, erklärte gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Ich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
