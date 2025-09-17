DJ PTA-Adhoc: Planethic Group AG: Planethic Group AG (vormals Veganz Group): Übernahme der Suplabs GmbH zur Stärkung des E-Commerce-Geschäfts

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Planethic Group AG: Planethic Group AG (vormals Veganz Group): Übernahme der Suplabs GmbH zur Stärkung des E-Commerce-Geschäfts

Ludwigsfelde (pta000/17.09.2025/07:00 UTC+2)

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art.17 Abs.1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Ludwigsfelde, den 17. September 2025, 7:00 Uhr - Der Vorstand der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) hat die 100%-ige Übernahme der Suplabs GmbH aus Berlin beschlossen.

Die Suplabs GmbH ist ein profitables, wachstumsstarkes Unternehmen mit Fokus auf die Herstellung und den Vertrieb von innovativen Nahrungsergänzungsmitteln sowie Supplements. Das Geschäftsmodell von Suplabs konzentriert sich auf wiederkehrende Umsätze (Recurring Revenue) und die optimale Integration in den Direct-to-Consumer-(DTC)-Markt. Der Bestseller ist "Heal All-in-One", ein tägliches Komplett-Supplement für mehr Energie, das unter anderem in einem Abo-Modell angeboten wird.

Das hochqualifizierte Team von Suplabs verfügt über herausragende Expertise im DTC-Vertrieb von Supplements und Nahrungsergänzungsmitteln, jahrelange Erfahrung im E-Commerce-Geschäft sowie umfangreiche Marketingkompetenz und ein tiefes Verständnis für den DTC-Online-Markt im Hinblick auf Gen Z. Das Testen sowie die DTC-Skalierung von neuen Produkten erfolgt sehr schnell und effizient durch innovative Ansätze und bereits erprobte Gen-Z-Go-to Market-Modelle.

Im Zuge der Transaktion wird die Veganz Business Unit mit der Suplabs GmbH verschmolzen, die als 100%-ige Tochtergesellschaft der Planethic Group AG fungiert. Gleichzeitig wird die Marke Veganz strategisch neu positioniert: Das verbleibende Sortiment an Sweets & Snacks wird zu einer modernen Marke für gesunde Nahrungsergänzungsmittel transformiert.

Planethic stärkt damit die Marke Veganz im E-Commerce-Bereich, erschließt neue Zielgruppen und baut die Produktentwicklung im Bereich funktionaler Nahrungsergänzungsmittel aus. Dank der umfangreichen Erfahrung von Suplabs bei der hochmodernen Integration und Automatisierung von Prozessen im DTC-Markt konnte man bereits das große Potenzial für Planethic in Feedback-Loops und Tests eindrucksvoll aufzeigen.

Geplant ist die Entwicklung neuer Produkte, die auf die in-house entwickelten Technologien von Planethic zurückgreifen. Dazu zählen unter anderem innovative "gedruckte Trinkblätter" mit funktionalem Mehrwert (z. B. Kombinationen aus Protein, Kreatin, Magnesium, Kalzium, Vitamin B12 und weiteren Vitaminen).

Der Kaufpreis in Höhe von 500.000 Euro wird durch die Ausgabe von 33.333 neuen Planethic-Aktien beglichen. Diese Aktien unterliegen keiner vertraglichen Sperrfrist, sollen jedoch von den bisherigen Eigentümern langfristig gehalten werden, um die strategische Entwicklung der Gesellschaft zu begleiten.

Die Transaktion stärkt die strategische Ausrichtung von Planethic auf Funktionsnahrung sowie innovative Ernährungsprodukte und erweitert die Kompetenzen der Gruppe im DTC- und E-Commerce-Geschäft.

