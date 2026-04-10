Planethic sucht die Genehmigung der Anleihegläubiger zur Änderung seiner EUR 10 Mio. 7,5% Anleihe 2020/2030, nachdem das Unternehmen die Zins- und Teilrückzahlung am 24. Februar ausgestzt hat. Das Unternehmen schlägt vor, die Zinszahlungen für 2025 und 2026 bis zur Fälligkeit zu verschieben und die teilweisen Rückzahlungen des Kapitals im Jahr 2027 wieder aufzunehmen. Das Ziel ist es, die Liquidität zu erhalten und den Übergang zu einer Food-Tech-Holding zu finanzieren, einschließlich der Skalierung seiner Marke Mililk in den USA. Die Abstimmung findet vom 20. bis 22. April 2026 statt und erfordert ein Quorum von 50% sowie eine Zustimmung von 75%. Wir sind der Ansicht, dass eine Genehmigung der Änderung der Anleihebedingungen das vorteilhaftere Ergebnis sowohl für Anleihegläubiger als auch für Aktionäre darstellt, da eine Ablehnung zu einer Liquiditätskrise, einem Zahlungsausfall und möglicher Insolvenz führen könnte. Dies würde voraussichtlich zu geringeren Rückflüssen für Anleihegläubiger führen und für Aktionäre einen Totalverlust bedeuten. Wir behalten unser Kursziel und unsere Bewertung under review bis zu den Ergebnissen der Abstimmung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/planethic-group-ag





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