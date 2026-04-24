Planethic hat ein Update zum Stand der Änderungen der Bedingungen seiner Anleihe veröffentlicht. Die erste Gläubigerversammlung erreichte nicht das erforderliche Quorum von 50%, und eine zweite Gläubigerversammlung ist für Mitte Mai 2026 geplant, bei der die Quorum-Anforderung auf 25% sinkt. Das Management erwartet basierend auf Gesprächen mit relevanten Anleihegläubigern, die unserer Meinung nach mehr als das erforderliche Quorum halten, eine ausreichende Teilnahme und Unterstützung der Änderungen. Sollten die Änderungen nicht genehmigt werden oder das Quorum erneut nicht erreicht werden, bleiben die ursprünglichen Anleihebedingungen bestehen. Dies könnte Planethic potenziell in ein Restrukturierungsverfahren oder in die Insolvenz zwingen. Dies würde voraussichtlich zu niedrigen Rückflüssen für Anleihegläubiger und zu totalen Verlusten für Aktionäre führen. Daher betrachten wir die Zustimmung zu den vorgeschlagenen Änderungen als das beste Ergebnis für Anleihegläubiger und Aktionäre. Wir behalten die Bewertung von Planethic under review, bis das Ergebnis der zweiten Abstimmung vorliegt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/planethic-group-ag





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