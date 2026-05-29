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WKN: A3E5ED | ISIN: DE000A3E5ED2 | Ticker-Symbol: VEZ
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Branche
Nahrungsmittel/Agrar
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Dow Jones News
29.05.2026 22:33 Uhr
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PTA-News: Planethic Group AG: Planethic Group setzt zweite Gläubigerversammlung für den 30. Juni 2026 an

DJ PTA-News: Planethic Group AG: Planethic Group setzt zweite Gläubigerversammlung für den 30. Juni 2026 an

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Planethic Group AG: Planethic Group setzt zweite Gläubigerversammlung für den 30. Juni 2026 an

Ludwigsfelde (pta000/29.05.2026/22:00 UTC+2)

Ludwigsfelde, den 29. Mai 2026 - Die Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) wird die Einladung zur zweiten Gläubigerversammlung ihrer ausstehenden EUR 10.000.000 7,5 % Schuldverschreibungen 2020/2030 (ISIN: DE000A254NF5) aufgrund eines technischen Formfehlers erneut veröffentlichen.

Die zweite Gläubigerversammlung ist nun für den 30. Juni 2026 in Berlin vorgesehen. Gegenstand der Gläubigerversammlung bleiben die vorgeschlagenen Änderungen der Anleihebedingungen.

Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts der Gesellschaft ist ebenfalls für den 30. Juni 2026 vorgesehen.

Weitere Informationen werden kurzfristig im Bundesanzeiger sowie auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht.

Über die Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG)

Die 2011 in Berlin gegründete Planethic Group AG ist eine Beteiligungsholding im Bereich Food-Tech mit Fokus auf margenstarke, skalierbare Geschäftsmodelle sowie internationale Expansion.

Das operative Portfolio umfasst die Entwicklung und Vermarktung innovativer pflanzenbasierter Lebensmittel. Dazu zählen ein breites Sortiment an Süßwaren, Snacks sowie Milch- und Fleischalternativen, die in der D-A-CH-Region und Nordamerika vertrieben werden. Darüber hinaus ist Planethic in den Bereichen Nahrungsergänzungsmittel sowie Indoor Farming aktiv und hält eine Beteiligung im Bereich Technologie-Assets.

Kontakt Planethic:

Karsten Busche IR-Berater Telefon: +49 (0) 30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de Website: www.planethic.de

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Planethic Group AG 
           An den Kiefern 7 
           14974 Ludwigsfelde 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Karsten Busche 
Tel.:         +49 (0)30 2936378 0 
E-Mail:        IR@planethic.de 
Website:       www.planethic.de 
ISIN(s):       DE000A254NF5 (Anleihe) DE000A3E5ED2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780084800537 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 16:00 ET (20:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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