DJ PTA-News: Planethic Group AG: Update zur Gläubigerabstimmung und weiteres Vorgehen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Planethic Group AG: Update zur Gläubigerabstimmung und weiteres Vorgehen

Ludwigsfelde (pta000/23.04.2026/11:45 UTC+2)

Ludwigsfelde, den 23. April 2026 - Die Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) informiert über den aktuellen Stand der Gläubigerabstimmung im Hinblick auf ihre EUR 10 Mio. 7,5%-Schuldverschreibungen 2020/2030 (ISIN DE000A254NF5).

Bei der im Zeitraum vom 20. bis 22. April 2026 durchgeführten Abstimmung ohne Versammlung wurde das erforderliche Quorum von 50 Prozent nach dem Wert der wirksam abgegebenen Stimmen nicht erreicht, weshalb eine Abstimmung mangels Beschlussfähigkeit nicht stattfinden konnte. Die Gesellschaft plant die Beschlussvorschläge im Rahmen einer zweiten Gläubigerversammlung zur Abstimmung zu stellen, die voraussichtlich Mitte Mai 2026 stattfinden soll und zu der zeitnah eingeladen wird.

Auf Basis der bisherigen Gespräche mit wesentlichen Anleihegläubigern erwartet die Gesellschaft, dass unter den angepassten Voraussetzungen die Beschlussfähigkeit erreicht wird und eine breite Unterstützung für die vorgeschlagenen Maßnahmen besteht.

Ziel bleibt es, durch Anpassungen der Anleihebedingungen die finanzielle Flexibilität zu erhöhen, die operative Transformation zu unterstützen und eine langfristig stabile Kapitalstruktur zu sichern.

Weitere Informationen folgen zu gegebener Zeit über die üblichen Veröffentlichungskanäle, insbesondere über den Bundesanzeiger sowie den Investor-Relations-Bereich der Unternehmenswebsite.

Über die Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG)

Die 2011 in Berlin gegründete Planethic Group AG ist eine Beteiligungsholding im Bereich Food-Tech mit Fokus auf margenstarke, skalierbare Geschäftsmodelle sowie internationale Expansion.

Das operative Portfolio umfasst die Entwicklung und Vermarktung innovativer pflanzenbasierter Lebensmittel. Dazu zählen ein breites Sortiment an Süßwaren, Snacks sowie Milch- und Fleischalternativen, die in der D-A-CH-Region und Nordamerika vertrieben werden. Darüber hinaus ist Planethic in den Bereichen Nahrungsergänzungsmittel sowie Indoor Farming aktiv und hält eine Beteiligung im Bereich Technologie-Assets.

Kontakt Planethic:

Karsten Busche IR-Berater Telefon: +49 (0) 30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de Website: www.planethic.de

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Aussender: Planethic Group AG An den Kiefern 7 14974 Ludwigsfelde Deutschland Ansprechpartner: Karsten Busche Tel.: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de Website: www.planethic.de ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe) DE000A3E5ED2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776937500404 ]

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April 23, 2026 05:45 ET (09:45 GMT)