Hamburg, 17. September 2025. Die Nordex Group hat einen ersten Auftrag aus Ecuador erhalten. Ein Projektentwickler hat 19 Turbinen des Typs N149/5.X für einen Windpark im Süden des Landes bestellt.
Die Delta4000-Turbinen werden auf Stahlrohrtürmen mit einer Nabenhöhe von 105 Metern errichtet. Die Installation der ersten Anlage ist für Oktober 2026 geplant, die Inbetriebnahme des Windparks für März 2027 vorgesehen.
Die Namen des Auftraggebers und des Windparks werden nicht genannt.
Der Windpark wird die Energieversorgung Ecuadors vor allem während der Trockenzeit im Amazonasgebiet mit unterstützen und dazu beitragen, Blackout-Risiken zu verringern.
Das Projekt ist das erste für die Nordex Group in Ecuador. Mit derzeit nur 69 MW installierter Windkapazität in drei Projekten wird der Windpark die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien im Andenstaat deutlich erhöhen. Nach der Fertigstellung wird das südamerikanische Land über insgesamt 181 MW installierte Windleistung verfügen.
