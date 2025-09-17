Chance: Uran-Bullenmarkt: Stark unterbewertet, mit großem Aufwärtspotenzial - ein echter Geheimtipp für Investoren

Anzeige / Werbung

Ein Geheimtipp: Diese Aktie ist stark unterbewertet und könnte schon bald vor einer beeindruckenden Kursrallye stehen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das sind die News, die Anleger lieben und zweimal lesen müssen:

unsere jüngste USA-Uranvorstellung Homeland Uranium holt Uran-Profi Brent Cook - warum das ein Gamechanger sein könnte!

Homeland Uranium (ISIN: CA43741D1050, WKN: A411C1) hat mit Brent Cook einen der bekanntesten Exploration-Geologen des Marktes als Strategic Advisor gewonnen. Cook ist Gründer von Exploration Insights, war zuvor Senior Mining Analyst im Rick-Rule/Sprott-Umfeld und hat über 30 Jahre Praxis von der ersten Schürfidee bis zum Finanzmodell. Wichtig für Homeland: Seine Uran-DNA stammt ausgerechnet vom Colorado Plateau - also dort, wo Homelands Projekte Coyote Basin und Red Wash liegen.

(Quelle: Homeland Uranium)

Was dieser Schritt bedeutet:

Technisches De-Risking statt Hoffnung: Cook steht für frühzeitige "Fatal-Flaw"-Checks, sauberes Targeting und Bohrprogramme mit Ressourcen-Wirkung statt kostspieliger Blindflüge.

Kapitalmarkt-Hebel: Sein Name öffnet Türen zu qualitätsbewussten Rohstoff-Investoren, Konferenzen und One-on-Ones - die Story wird investierbarer.

Interessen gleichgeschaltet: Homeland hat 200.000 Optionen (0,43 C$, bis 2030) gewährt - Cooks Upside hängt also am Unternehmenswert.

Warum das jetzt zählt: Homeland steht vor der nächsten Phase in Coyote Basin: historische Daten modern validieren, Ziele schärfen, Bohrmeter dort setzen, wo Ressource und Bewertung am schnellsten zünden können. Genau hier entfaltet ein Advisor wie Cook den größten Effekt: bessere Priorisierung, klarere Meilensteine, smarteres Kapital.

Kurz: Diese Personalie hebt Homeland aus der Menge der Junior-Explorer heraus. Mehr technische Qualität, mehr Glaubwürdigkeit, mehr Sichtbarkeit - drei Zutaten, die im beginnenden US-Uranzyklus den Unterschied machen können.

Mit Brent Cook gewinnt Homeland einen der bekanntesten Exploration-Geologen und Due-Diligence-Spezialisten der Branche. Seine Kombination aus technischer Tiefe (Geologie), Kapitalmarkt-Gespür (Bewertung, Projektökonomik) und Netzwerk (Rick-Rule/GRI/Sprott-Kreise, Buy-Side, Majors) kann die Projektentwicklung fachlich de-risken und die Sichtbarkeit bei Qualitäts-Investoren deutlich erhöhen.



Von der Investmentstrategie von Warren Buffett lernen

Warren Buffett ist der erfolgreichste Anleger aller Zeiten. Anleger tun gut daran, seine historischen Börsenerfolge zu analysieren. Denn anhand der Strategie von Warren Buffett zu investieren, führte an der Börse historisch sehr oft zu gewaltigen Gewinnen. Buffetts fantastische Börsengewinne basieren auf zahlreichen lehrreichen Erfolgsgeheimnissen.

Doch 5 Highlights stechen besonders heraus. Wenn clevere Anleger nur diese 5 Highlights bei ihren Investmententscheidungen beachten, können sich plötzlich im mittel- bis langfristigen Zeithorizont gewaltige Gewinnchancen eröffnen - dort, wo die Masse der Anleger überhaupt keine Investmentmöglichkeiten sieht.

Buffett-Highlight 1: Investiere frühzeitig in einen fundamental starken Megatrend mit unumstößlichen Wachstumsfakten

Buffett wurde reich, indem er auf den ökonomischen Aufstieg der USA zur Wirtschafts-Supermacht setzte. Das war einer der größten Megatrends des 20. Jahrhunderts und der ersten Dekaden des aktuellen Jahrhunderts.

Buffett-Highlight 2: Investiere mit einem langfristigen Anlagehorizont

Megatrends spielen ihr volles Gewinnpotenzial über Jahre, teilweise sogar über Jahrzehnte aus. Nicht über Monate oder Wochen. Buffett wurde reich, indem er seine Aktien nicht bei kurzfristigen Schwierigkeiten in Panik verkaufte. Er analysierte kühl und kalkulierend die Faktenlage, und wenn die Fakten des Megatrends einwandfrei intakt waren, so hielt er seine Aktien konsequent oder nutzte kurzfristige Korrekturen gar für Zukäufe.

Buffett-Highlight 3: Investiere in das, was du verstehst

Superinvestor Buffett bezieht diese Weisheit auf zwei Bereiche: das Geschäftsmodell und das Land, in dem das Unternehmen aktiv ist. Buffett investiert fast nur in Geschäftsmodelle der Old Economy, die er versteht. Primär aus den Sektoren Finanzen, Versicherungen und Konsum. Das können Privatanleger auch tun - indem sie in Trends investieren, die klar verständlich sind.

Aber oft übersehen, doch mindestens genauso wichtig: Buffett investierte in seiner langen Erfolgsgeschichte fast nur innerhalb der USA. Er investierte bis auf wenige Ausnahmen so gut wie nie in die risikoreicheren Emerging Markets.

Buffett-Highlight 4: "Kaufe 1 US-Dollar, aber zahle nicht mehr als 50 Cent"

Eines der berühmtesten Zitate des Value-Investors. Buffett kauft, wenn Unternehmen günstig zu erwerben sind. Buffett ist in der Lage, die Chancen in der Krise zu sehen.

Buffett-Highlight 5: Investiere in ein gutes und erfahrenes Management

Warren Buffett predigt zu Recht: Anleger investieren nicht nur in ein Unternehmen, ein Produkt oder eine Story. Sie investieren vor allem in die Menschen dahinter: Ein kompetentes Management ist oft mehr als die halbe Miete für den Unternehmenserfolg. Besonders im Rohstoffsektor ist Buffetts Weisheit von entscheidender Bedeutung! Das Management eines Bergbauunternehmens macht fast immer den Unterschied!

Investieren wie Warren Buffett in einen der spannendsten Megatrends der nächsten Dekade

Wenn wir die verschiedenen Wirtschaftszweige im Jahr 2025 und perspektivisch für die kommenden fünf bis zehn Jahre analysieren, dann stoßen wir auf einen unfassbar spannenden Bullenmarkt, der potenziell DIE BESTE FUNDAMENTALE FAKTENLAGE ALLER SEKTOREN aufweist!

Nicht nur das: Dieser Bullenmarkt wird autark von den Belastungsfaktoren wachsen, welche die Börsen seit Monaten im Bann halten: von der chaotischen Trump-Politik über Fragen zu Wachstumsperspektiven der früheren Hightech-Lieblinge bis zu den Sorgen um die volkswirtschaftlichen Entwicklungen in den USA und im Rest der Welt.

Noch besser: Das Wachstum in diesem Bullenmarkt ist unabhängig von der neuen geopolitischen Welt des neuen Kalten Krieges zwischen dem Westen und dem neuen Ostblock oder der Deglobalisierung. Im Gegenteil: Der historische Wandel der globalen Geopolitik seit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine beflügelt diesen Sektor sogar in nie dagewesener Art und Weise.

Denn bei diesem Sektor handelt es sich um:

Den kommenden historischen Bullenmarkt für amerikanische Nuklearenergie und amerikanisches Uran!

Dieser Sektor besitzt wirklich alles, was Warren Buffett an Investments liebt, die cleveren Anlegern über Jahre überdurchschnittliche Gewinnchancen bieten können. Denn kein anderer Wirtschaftszweig hat einen so sicheren Nachfrageanstieg wie die Nuklearenergie und damit der Uransektor.

Stell dir vor, du stehst am Rande eines gewaltigen Umbruchs: US-Präsident Donald Trump hat vor Kurzem einen Erlass unterzeichnet, der die heimische Produktion kritischer Mineralien massiv steigern soll - darunter Uran, das Herzstück moderner und klimaneutraler Energieerzeugung, ein historischer Schritt.

Uran wird in dem Dekret ausdrücklich als strategischer Rohstoff definiert. Damit fallen Uran-Projekte in den USA offiziell unter die Prioritäts-Rohstoffe des Dekrets. Das öffnet Tür und Tor für schnellere Genehmigungen, Fördermittel und politische Unterstützung.

Explorations- und Produktionsprojekte könnten jetzt deutlich schneller genehmigt werden. Für ein Unternehmen in der Frühphase kann das den Zeitfaktor - und damit den Unternehmenswert - dramatisch beeinflussen.

Unternehmen können von staatlichen Investitionsprogrammen profitieren - sei es über direkte Zuschüsse, zinsgünstige Kredite oder Garantien. Besonders brisant: Das Dekret erlaubt den Behörden ausdrücklich, auf bürokratische Hürden zu verzichten, um Kapital schnell in Projekte zu leiten.

(Quelle: Homeland Uranium)

Der unaufhaltsame Anstieg für immer mehr und mehr Energie ist gar keine Frage: Die Welt steht durch unaufhaltsame Digitalisierung, den wachsenden Wohlstand in den Schwellenländern und den gigantischen Megatrend der Künstlichen Intelligenz vor der größten Explosion für Energienachfrage seit der Industriellen Revolution der Weltwirtschaft vor rund 250 Jahren!

Die großen Energiekonzerne und Versorger in Europa und den USA wissen ganz genau, was in den kommenden Dekaden auf uns zukommt. So gab Robert Blue, CEO des großen US-Versorgers Dominion Energy (Börsenwert: 47 Mrd. USD), in 2024 eine unglaubliche Prognose ab, die alles sagt, was weitsichtige Börsianer wissen müssen:

"Wir werden (in den USA) einen Anstieg der Energienachfrage sehen, wie wir ihn seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt haben … wir brauchen 50% mehr Energie in den nächsten 15 Jahren!"

Diese Nachfrageexplosion kann nur durch die Nuklearindustrie bedient werden, wenn die Welt umwelttechnisch nicht vollständig gegen die Wand gefahren werden soll. Nur wer die völlig neue Situation im Uranmarkt richtig versteht, kann das gigantische langfristige Potenzial der Uranaktien vollständig erkennen.

Uran: Gigantischer globaler Nachfrageboom ist nicht aufzuhalten

Die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Unterstützung für Nuklearenergie ist heute um ein Vielfaches höher als im letzten Uran-Superzyklus! Das ist extrem positiv. Politiker und Gesellschaften in allen Teilen der Welt haben erkannt, dass nur Nuklearenergie die rasant steigende Energienachfrage rund um den Globus bedienen kann. Ohne Atomenergie sind die Klimaziele mittelfristig nicht erreichbar.

(Quelle: Skyline Res.)

Dadurch ist der gesellschaftliche und politische Rückenwind für Nuklearenergie weltweit so hoch wie noch nie! Lassen Sie sich von der Politik in Berlin nicht täuschen: Deutschland steht mit seinem Sonderweg in der Atomenergie völlig allein da. Auf der ganzen Welt bauen Länder mit rasender Geschwindigkeit neue Atomkraftwerke:

Allein China baut derzeit 32 Reaktoren und plant den Bau weiterer 44 Reaktoren in den nächsten 15 Jahren. Das bedeutet, dass jedes Jahr durchschnittlich fünf neue Kernreaktoren ans Netz gehen werden. Zusätzlich zu den Reaktoren, die sich derzeit im Bau oder in der Planungsphase befinden, plant China gemäß der World Nuclear Association Information Library in absehbarer Zukunft den Bau weiterer 147 Reaktoren

Indien plant den Bau von 20 neuen Kernkraftwerken, von denen sechs derzeit in Produktion sind. Derzeit verfügt das Land über 24 Kraftwerke. Das bedeutet, dass sich die Zahl der Kernkraftwerke in Indien in den nächsten zehn Jahren fast verdoppeln wird! Von nun an soll jedes Jahr mindestens ein neuer Kernreaktor in Indien ans Netz gehen.

Frankreich hat bereits angekündigt, 6 neue Atomkraftwerke zu bauen.

Japan will in 2030 rund 20% seiner Energieversorgung wieder aus Nuklearenergie gewinnen. Dafür sollen immer mehr der alten Atomreaktoren wieder ans Netz gehen und deren Laufzeiten verlängert werden.

(Quelle: Skyline Res.)

Ein Wachstumsmarkt par excellence: Die Welt setzt voll auf Nuklearenergie!

Im Mai 2025 befanden sich sage und schreibe 69 Atomkraftwerke in der aktiven Bauphase! Allein diese Gruppe an neuen Reaktoren wird die Nachfrage für Uran sofort nach deren Fertigstellung um +15% nach oben hebeln! Denn diese Kraftwerke müssen ja ihre Uranvorräte aufbauen.

Sie erkennen den globalen Trend: Dem Uransektor steht ein globaler Nachfrageboom aus Industrieländern und Schwellenländern bevor, wie wir es noch nie erlebt haben. Doch jetzt kommt es: Das Uranangebot kann die steigende Nachfrage nicht mitvollziehen! Denn in der vergangenen Dekade wurden nach Fukushima praktisch keine bedeutenden neuen Uranminen entwickelt.

Das wird sich in der kommenden Dekade rächen - und gleichzeitig wird es weitsichtigen Anlegern eine historische Investmentchance bieten!

Doch es wird noch spektakulärer:

Denn jetzt kommt eine zweite Ebene hinzu, die noch mal einen völlig neuen Wachstumsturbo in dem ohnehin schon unaufhaltsam laufenden Wachstumsmarkt der Nuklearenergie schafft. Eine zweite Ebene, die ein Segment der Uraninvestments zu einer der größten Wachstumsstories der kommenden Jahre machen könnte:

Amerikanisches Uran wird das wertvollste Uran der Welt!

Es geht um den Ausbruch des neuen Kalten Krieges zwischen dem Westen und dem neuen Ostblock aus Russland, China, Iran und Nordkorea. Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine im Februar 2022 ist die alte Welt der Globalisierung Geschichte! Wir befinden uns jetzt in einer neuen geopolitischen und weltwirtschaftlichen Zeitrechnung.

Die Sicherung einer eigenen Energieversorgung - weg von der alten Abhängigkeit von russischem Öl und Gas in Europa und von Uran und angereichertem russischem Uran in den USA - ist in der neuen geopolitischen Welt für die Regierungen eine existentielle Frage der höchsten nationalen Sicherheit geworden!

Denn ohne Energie funktioniert im 21. Jahrhundert nichts mehr. Deshalb hat der Aufbau eigener Atomenergie-Industrien in den Industrieländern durch den Ausbruch des neuen Kalten Krieges zwischen Ost und West einen noch nie dagewesenen Turbo-Rückenwind erhalten. Doch in keinem Land bieten sich weitsichtigen Anlegern so spektakuläre Gewinnchancen wie in den USA.

(Quelle: World Nuclear Association)

Denn die USA haben ein gewaltiges Uran-Problem: Rund 28% der globalen Urannachfrage kommen aus den USA (weltweit die Nummer 2 hinter China). In den USA ist die Atomenergie die zweitgrößte Energiequelle. Wohlgemerkt: Dies beinhaltet noch keinerlei Energienachfrage der Datenzentren für Künstliche Intelligenz. Die kommt noch obendrauf!

Aber - und hier kommt das wirklich dramatische "Aber": Die eigene Uranproduktion in den USA kann gerade mal 2,0% der Urannachfrage der amerikanischen Atomkraftwerke bedienen. 2,0%! Das ist nichts! In Zahlen ausgedrückt:

In 2023 verbrauchten die amerikanischen Atomkraftwerke 46,9 Mio. Pfund U 3 O 8 .

O . Aber die amerikanische Produktion von U 3 O 8 lag bei unter 1,0 Mio. Pfund!

O lag bei unter 1,0 Mio. Pfund! Tatsächlich hat die US-Produktion seit 1989 nicht mehr 10 Mio. Pfund pro Jahr erreicht - und selbst das wären nur 20% der benötigten Menge!

(Quelle: Skyline Res.)

Historischer "New Deal"-Moment für amerikanischen Uransektor!

Wie ist das möglich? Weil die amerikanischen Versorger in den letzten 25 Jahren im Rahmen der nuklearen Abrüstungsverträge günstiges Uran aus Russland oder Kasachstan importierten. Doch diese Zeiten sind seit 2022 mit dem neuen Kalten Krieg vom Tisch.

Russland hat die nuklearen Abrüstungsverträge bereits gekündigt.

Im März 2024 brachte die Biden-Regierung ein Gesetz durch den US-Kongress, das ab 2027 den vollständigen Importverbot von russischem Uran vorsieht. Die Einfuhr von nicht angereichertem Uran aus Russland ist bereits seit Mitte August 2024 verboten.

Dieser Schritt der USA ist absolut richtig. In der neuen geopolitischen Weltordnung muss die amerikanische Energieversorgung vollständig gesichert sein. Sie kann nicht von Russland oder Russland-nahen Ländern wie Kasachstan oder Usbekistan kommen. Oder aus Afrika, wo China extrem einflussreich ist.

(Quelle: Azincourt Energy)

Nein, die USA müssen im Eiltempo eine eigene Uranproduktion "made in America" aufbauen!

Im Eiltempo. So schnell wie möglich. Kosten spielen keine Rolle. Hier geht es um die nationale Sicherheit der USA! Nur ein Vergleich aus der Wirtschaftsgeschichte wird der aktuellen Situation gerecht: Wir befinden uns an einem "New Deal"-Moment, à la Franklin Roosevelt 1933-1938, für den amerikanischen Uransektor!

Deshalb wird vermutlich kein anderer Rohstoffsektor, ja vielleicht sogar kein anderer Wirtschaftssektor, in den kommenden Jahren so große Gewinnchancen bieten wie der amerikanische Uransektor.

Vorausgesetzt, man investiert in die richtigen Uranaktien mit den spannendsten Uranprojekten IN DEN USA. Nicht in Australien. Nicht mal im benachbarten Kanada. Schon gar nicht in Afrika, Lateinamerika oder Asien. Nein, die Projekte dieser Unternehmen müssen in den USA liegen. Uran "made in the USA" ist DIE HEIßESTE URAN-STORY DER KOMMENDEN DEKADE!

Die Aktien dieser kommenden Uran-Stars werden gut informierten und weitsichtigen Anlegern in den kommenden Jahren die Chance auf Kurs-Vervielfachungen und sogar Multi-Tenbagger-Gewinne bieten. So wie möglicherweise der in den USA aktive Uran-Explorer Homeland Uranium (ISIN: CA43741D1050, WKN: A411C1).

(Quelle: Homeland Uranium)

Eine Analyse der vergangenen Uran-Bullenmärkte zeigt:

Wenn der Startschuss fällt, geht es mit den Aktien unglaublich schnell nach oben!

Wer dann nicht schon investiert ist, verpasst sofort die erste Welle an potenziellen Kursgewinnen - und die sind oft gewaltig. Der Grund: Der Uransektor ist im Vergleich zum Ölsektor oder Gassektor sehr klein. Wenn wir über den amerikanischen Uransektor sprechen, wird die Auswahl an aussichtsreichen Uranprojekten und Uran-Unternehmen noch kleiner!

Was passiert, wenn plötzlich durch den Rallyestart im amerikanischen Uransektor gewaltige Investmentsummen in den engen US-Uranmarkt strömen? Die Antwort lautet: Die Aktienkurse dürften explodieren. Es bedarf nur der richtigen Initialzündung - und die ist in diesen Zeiten nur einen einzigen Tweet von US-Präsident Trump entfernt!

Die Aktie von Homeland Uranium hat in den letzten Wochen bereits reagiert.

(Quelle: wallstreet-online.de)

Die Warren Buffett-Chance bei Uranaktien!

Doch jetzt aufgepasst: Trotz der fundamental erstklassigen und unumstößlichen Perspektiven für Nuklearenergie im Allgemeinen und den amerikanischen Uransektor im Besonderen sind die Aktien aus dem Uransektor sind im letzten halben Jahr massiv gefallen. Das kreiert jetzt - im Frühling 2025 - die einzigartige Buffett-Chance im Uransektor!

Denn nur heute können wir die Aktien der Uran-Wachstumsstars von morgen zu absoluten Value-Preisen gemäß Warren Buffett kaufen! Denn: Keiner der fünf Gründe für die Kursrückgänge im letzten halben Jahr ist "Schuld" des Nuklear/Uransektors und keiner der fünf Gründe verändert das mittel- bis langfristige ultra-bullische fundamentale Szenario für westliche, aber vor allem für amerikanische Uranaktien.

Das ist der entscheidende Buffett-Moment: Denn wenn sich die positiven Faktoren der fundamentalen Lage überhaupt nicht verändert haben, aber die Aktienkurse tief gefallen sind - dann eröffnet sich eine der seltenen historischen Buffett-Kaufchancen! In einem der heißesten Sektoren der kommenden Jahre mit dem besten fundamentalen Rückenwind.

Ein einziger Vergleich zeigt Ihnen schnell, wie tief die Uranaktien gefallen sind - und wie ultra-spannend diese Kaufchance für weitsichtige Anleger sein könnte: Der ETF URA für Uranaktien steht heute ungefähr da, wo er im Juni 2021 stand. Die Kurse vieler kleinerer Uranaktien notieren sogar noch tiefer. Aber: Der Uranpreis steht heute über +100% höher als im Juni 2021!

Kurzfristige Korrektur schafft historische Kaufchance!

Kommen wir damit zu den fünf Faktoren, welche die fundamental völlig ungerechtfertigte Korrektur der Uranaktien auslösten. Noch mal: Dies gilt besonders für die Aktien von Uran-Unternehmen mit Uranprojekten in den USA, wo wir sogar die Sonder-Wachstumssituation vorfinden.

Die Kurse der Uranaktien brachen quer durch die Bank ein, obwohl sich die fundamentale Lage überhaupt nicht verschlechtert hat (denn das kann sie aufgrund der kontinuierlich steigenden Energienachfrage und dem Angebotsdefizit überhaupt nicht). Obwohl der Uranpreis heute +100% höher steht als vor rund 3 Jahren (eben aufgrund des existierenden Angebotsdefizits).

Hier sind die fünf Faktoren:

Nachdem die Trump-Regierung die Durchführungsverordnung unterzeichnet hat, sprang der Uran-Spotpreis sofort an und damit auch viele Aktienkurse börsennotierter Uran-Companys. Der DeepSeek-Schock, dass die Datenzentren aufgrund simplerer Chips vielleicht weniger Energie benötigen, als bisher erwartet wurde. Die Gespräche zwischen Trump und Putin und eine neue Sorge im Markt, dass die USA das Importverbot für russisches Uran in die USA aufheben könnten. Die Erkenntnis der Börse, dass die neuen, kleineren SMR-Nuklearreaktoren für die Datenzentren erst ca. 2027 auf den Markt kommen dürften. Die Uran-Spotpreise sind in den vergangenen Monaten deutlich gefallen.

Dies führte zu einem sechsten Faktor, der mindestens ebenso wichtig ist wie die fünf vorhergehenden Faktoren. Nicht nur das: Dieser Faktor ist der wahre Schlüssel für Ihre Buffett-Investmentchance, die besten Uranaktien in dem fundamental glasklaren Bullenmarkt der Nuklearenergie zu potenziellen Schnäppchenpreisen zu kaufen:

Die Börsenstimmung der Anleger gegenüber Uranaktien ist praktisch bei 0. Uranaktien sind an der Börse völlig out. Doch wie sagt Buffett immer: "Werde gierig, wenn andere ängstlich sind, und werde ängstlich, wenn andere gierig werden." Nun, in den vergangenen Jahren gab es keine Situation, wo die mittel- bis langfristigen fundamentalen Aussichten so spannend und so positiv waren, um gierig für Uranaktien wie Homeland Uranium (ISIN: CA43741D1050, WKN: A411C1) zu werden.

Anleger schätzen kurzfristige Belastungsfaktoren völlig falsch ein!

Denn keiner der fünf Faktoren ändert die fundamentale Story für den amerikanischen Uransektor. Diese Diskrepanz zwischen den langfristig erstklassigen fundamentalen Perspektiven und den kurzfristig stark gefallenen Aktienkursen der Uran-Unternehmen schafft wahrlich eine fantastische Buffett-Chance in den Märkten!

Bei den Uranaktien könnte sich in den kommenden Jahren herausstellen, dass Anleger heute nicht, wie Buffett sagt, 1 USD für 50 Cent kaufen können. Sondern dass Sie möglicherweise bei Aktien wie Homeland Uranium (ISIN: CA43741D1050, WKN: A411C1) heute 1 USD für nicht mal 5 Cent, sondern sozusagen nur 1,5 Cent kaufen könnten!

Denn die fünf Korrekturfaktoren sollten sich nach und nach als unproblematisch herausstellen und verschwinden - was dann wiederum die Börsenstimmung ins Positive drehen dürfte. Gehen wir die fünf Punkte kurz durch:

Ja, Trump hat das Ruder wieder übernommen - und er hat längst geliefert: Bereits im März 2025 hat er per Dekret die Unterstützung des amerikanischen Nuklearsektors zur Chefsache erklärt. Mit seiner Executive Order zur Stärkung der heimischen Uranproduktion wurde klar: "Made in America"-Uran ist ein zentrales Element seiner Energiepolitik. Für Anleger ist das ein Weckruf. Denn wenn Trump Projekte priorisiert und öffentlich unterstützt, kann sich die Marktstimmung über Nacht drehen. Wer vorher investiert, sitzt strategisch im richtigen Boot - bevor der breite Markt aufwacht.

Die DeepSeek-Angst ist überzogen. Es ist noch nicht erwiesen, ob KI-Datenzentren in Zukunft tatsächlich weniger Energie benötigen. Selbst wenn, würden günstigere Chips und weniger Energiekosten nur dazu führen, dass mittelfristig mehr Firmen KI-Technologien entwickeln - und dadurch die Energienachfrage mittelfristig sogar ansteigen würde. In Wirklichkeit ist DeepSeek also sogar gut für die Nuklearenergie.

Das Importverbot von russischem Uran ist ein Gesetz! Das bedeutet: Selbst, wenn Trump dieses Verbot aufheben will, muss diese Gesetzesänderung durch den gesamten US-Kongress. Da die Uranversorgung eine Frage der nationalen Sicherheit ist, dürfte es der Trump-Regierung extrem schwerfallen, die nötigen Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat zu erhalten.

(Quelle: Reuters)

Die SMR-Story wird kommen. Im Rahmen der neuen Durchführungsverordnung sollen bis 2028 SMR in den USA gebaut werden. Die schlecht informierten Privatanleger waren hier einfach zu euphorisch und sind jetzt zu negativ. Wie so oft an der Börse.

Der Preisrückgang beim Uran-Spotpreis liegt an einer kurzfristigen Kaufzurückhaltung der amerikanischen Versorger, da diese ihre Lager Ende 2023 in Antizipation des Gesetzes für das Importverbot von russischem Uran auffüllten. Sobald sich die Lagerbestände reduzieren, kommen die Versorger sofort wieder als Käufer in den Markt.

Sie sehen: Alle diese vermeintlich so negativen Faktoren sind in Wirklichkeit keine Probleme. Aber die Börse hat sie als solche in die Aktienkurse der Uran-Unternehmen eingepreist. Dadurch könnte sich cleveren Anlegern jetzt eine wahrlich historische Kaufchance bieten. Vor allem bei amerikanischen Uran-Werten, die aktuell noch niemand kennt. So wie Homeland Uranium (ISIN: CA43741D1050, WKN: A411C1). Analysieren wir also Homeland Uranium anhand der Buffett-Highlights:

Homeland-Highlight 1: Von Anfang an dabei!

Buffetts großes Erfolgsgeheimnis waren seine frühzeitigen Investments in das Wirtschaftswunder der USA. So eine Chance könnte sich jetzt noch einmal im amerikanischen Uransektor bieten. Bei Homeland Uranium (ISIN: CA43741D1050, WKN: A411C1) können Sie sogar ganz von Anfang an dabei sein.

Denn das Unternehmen ist ganz neu. Man erwarb seine Uranprojekte in den USA erst im August letzten Jahres! Was für eine Chance! Wann hat man als Privatanleger schon die Möglichkeit, wirklich ganz am Anfang einer potenziell bahnbrechenden Unternehmensentwicklung in nicht nur einem, sondern gleich in zwei der spannendsten Megatrends der kommenden Dekade einzusteigen?

So eine Chance eröffnet sich Privatanlegern wirklich sehr, sehr selten. Normalerweise erhalten nur Profi-Investoren mit Millionenvermögen und besten Kontakten solche Chancen. Doch bei Homeland Uranium bietet sich diese seltene Chance für clevere Privatanleger genau jetzt.

Homeland-Highlight 2: Gleich zwei Uranprojekte in den USA

Homeland Uranium ist mit einem aktuellen Unternehmenswert von nur 44 Mio. CAD (Stand 2. September 2025), rund 32 Mio. USD, noch ein winziger Nanocap-Wert. Denn Aktionäre können hier ja noch ganz am Anfang der potenziellen Erfolgsgeschichte einsteigen. Doch normalerweise haben solche jungen und neuen Unternehmen nur ein einziges Rohstoff-Projekt.

Nicht nur das: Sehr häufig befinden sich diese Projekte dann auch noch in der absoluten Anfangsphase der Exploration. Es gibt oftmals noch nicht mal historische Daten über Rohstoffvorkommen, sondern nur Prognosen und Vermutungen anhand geologischer Gesteinsstrukturen oder erfolgreicher Projekte in der Umgebung.

Doch bei Homeland Uranium (ISIN: CA43741D1050, WKN: A411C1) ist die Situation komplett anders! Das macht dieses Unternehmen so spannend!

Denn das Projektportfolio von Homeland Uranium ist schon viel weiter entwickelt! So hat Homeland Uranium nicht nur ein einziges Uranprojekt, sondern gleich zwei Uranprojekte in seinem Entwicklungs-Portfolio. Dieser Punkt allein schafft für Homeland Uranium schon ein Alleinstellungsmerkmal und hebt das Unternehmen aus der Masse der 1-Projekt-Firmen heraus.

(Quelle: Homeland Uranium)

Bei den zwei Uranprojekten von Homeland Uranium handelt es sich um das Red Wash-Projekt und das Coyote Becken-Projekt. Beide Projekte befinden sich im US-Bundesstaat Colorado. Der Bundesstaat in den berühmten Rockey Mountains ist einer der Top-Bergbaustaaten in den gesamten USA.

Viel besser geht es unter den Aspekten eines niedrigen Länderrisikos und einer minenfreundlichen Politik der regionalen und lokalen Politik gar nicht! Nicht nur das: Beide Projekte sind auch ungewöhnlich groß, was dementsprechend große Chancen für Aktionäre bedeuten könnte!

Das Red Wash-Projekt umfasst aktuell bereits 2.208 Hektar. Homeland Uranium ist gerade sogar dabei, das Projekt durch zusätzliche Landkäufe um weitere 3.476 Hektar mehr als zu verdoppeln. Das Coyote-Becken ist mit rund 5.743 Hektar sogar fast 2,5x so groß wie Red Wash. Auch hier arbeitet das Management unter Hochdruck an weiteren Deals, um das Projekt um 926 Hektar zu erweitern.

Homeland-Highlight 3: Es existiert bereits eine historische Ressourcenschätzung!

Das ist der absolute Hammer!

Für das größere Coyote Becken-Projekt gibt es bereits eine historische Ressourcenschätzung der Vorbesitzer. Die letzte veröffentlichte Ressourcenschätzung stammt aus dem Jahr 2006 vom damaligen Projekt-Besitzer Energy Metals Corp. Doch jetzt aufgepasst: Diese Ressourcenschätzung basiert wiederum auf Probebohrungen und Schätzungen des Vorbesitzers Western Mining Resources aus - und jetzt kommt es - den 1970er-Jahren!

Im Jahr 2006 gab Energy Metals in seinen SEC-Unterlagen an, dass das Coyote Basin-Projekt über historische Ressourcen von 8,85 Millionen Tonnen mit einem Urangehalt von 0,20% U 3 O 8 und 0,10% V 2 O 5 verfügt. Oder anders ausgedrückt: 35,4 Mio. Pfund U 3 O 8 und 17,7 Mio. Pfund V 2 O 5 (Vanadium). Das ist eine Menge Uran!

Aber - und hier kommt das entscheidende "Aber" - was bei Homeland Uranium-Aktionären für einen noch größeren Level an Begeisterung sorgt: Diese ohnehin schon beeindruckende Schätzung basiert auf den Daten von Western Mining aus den 1970er-Jahren. Das ist also rund 50 Jahre her!

In den vergangenen 5 Dekaden gab es Meilensteine in der Entwicklung von Technologien für die Exploration und Auswertung von Ressourcen. Die damaligen Methoden von Western Mining gleichen in Genauigkeit und Treffsicherheit sozusagen Methoden aus dem Mittelalter im Vergleich zu den Methoden, die Homeland Uranium heute zur Verfügung stehen.

(Quelle: Homeland Uranium)

Garantiert der Einsatz moderner Explorations- und Testtechnologien, dass die bevorstehende Ressourcenschätzung von Homeland Uranium deutlich über der historischen Ressourcenschätzung von Western Mining aus den 1970er Jahren liegen wird? Natürlich nicht. An der Börse gibt es keine Garantien. Aber die Chancen stehen wahrscheinlich gut. Schließlich sind 50 Jahre eine sehr lange Zeit, und der technologische Fortschritt in der Exploration war seitdem sehr groß.

Allerdings sind nicht alle Aussichten für das Coyote Basin-Projekt von Homeland Uranium positiv: Die historischen Ressourcenschätzungen von Western Mining basierten auf vier separaten Gesteinsformationen, in denen Uran gefunden wurde. Ein radiometrisches Bohrlochmesssystem namens Prompt Fission Neutron Probing, das Ende der 1970er Jahre versuchsweise eingesetzt wurde, wurde jedoch nur an zwei der 24 Bohrlöcher von Western Mining durchgeführt. Diese beiden experimentellen Tests deuteten darauf hin, dass zwischen den vier Horizonten, die nie auf Uran untersucht wurden, ebenfalls Uranvorkommen vorhanden sein könnten.

Der Großteil der Bohrungen wurde entlang der Felsstruktur 2 durchgeführt, die nach Norden und Süden hin noch erweitert werden kann. Die Felsstruktur 1 wurde untersucht, jedoch weniger als die Struktur 2. Die Strukturen 3 und 4 wurden nur teilweise untersucht.

Daher dürfte die Wahrscheinlichkeit positiver Überraschungen mit höheren Ressourcenschätzungen für Homeland Uranium hoch sein. Der Aktienkurs spiegelt diese Möglichkeit jedoch noch überhaupt nicht wider. Dies könnte sich für kluge Aktionäre als goldener Vorteil erweisen.

(Quelle: Homeland Uranium)

Das Red Wash-Projekt ist noch nicht so weit entwickelt wie das Coyote Basin-Projekt. Red Wash ist ein klassisches Grassroots-Projekt, wie es Investoren von Rohstoff-Start-ups gewohnt sind. Der Vorbesitzer, Urangesellschaft, entdeckte in den 1970er Jahren eine oberflächennahe Uranlagerstätte in Sandsteinformationen. Diese Sandsteinformationen erstrecken sich über eine Länge von mehr als 35 km. Das Uranunternehmen hat jedoch nur einen winzigen Teil dieses Gebiets erkundet.

Dieses Projekt erhalten Aktionäre sozusagen gratis als zusätzliches Value-Geschenk obendrauf. Denn der Fokus des Managements wird ganz klar auf dem Coyote Becken-Projekt liegen. Zu Recht. Hier liegt der größte Hebel für die potenziell schnellsten und spektakulärsten Entwicklungen, die den Aktienkurs von Homeland Uranium (ISIN: CA43741D1050, WKN: A411C1) in komplett neue Bewertungsdimensionen katapultieren könnten.

Homeland-Highlight 4: Erfahrendes Uran-Management

Dies führt uns direkt zum nächsten wichtigen Buffett-Punkt. Die Rohstoffprojekte bilden natürlich das Herzstück jedes Rohstoffunternehmens. Doch sie allein sind für die erfolgreiche Entwicklung eines Rohstoffunternehmens wertlos. Erst die Kombination aus spannenden Rohstoffprojekten und einem kompetenten Management kreiert ein erfolgreiches Rohstoffunternehmen.

Wichtig für Aktionäre: Es ist nicht nur entscheidend, wie lang die Berufserfahrung des CEO oder des gesamten Managements ist. Ebenso wichtig ist: Kommt der CEO aus dem jeweiligen Rohstoffsektor? Denn es bedarf völlig anderer Kompetenzen, ein Silberprojekt in Mexiko zu entwickeln, als es bei einem Uranprojekt in den USA der Fall ist.

Von dem jeweils unterschiedlichen Netzwerk an Kontakten ganz zu schweigen. Ein weiterer Faktor: Haben der CEO und das Management schon andere Projekte erfolgreich entwickelt? Gibt es also eine Erfolgshistorie des Managements für den gleichen Rohstoff und ähnliche Projekte?

Warren Buffett legt immer großen Wert auf Managementkompetenz. Und diese Kompetenz ist im Rohstoffsektor noch wichtiger als in der klassischen Old Economy. Da ist es für Aktionäre von Homeland Uranium umso erfreulicher, dass die Kanadier einen Top-Mann aus dem Uransektor an der Spitze haben.

CEO und Präsident Roger Lemaitre blickt nicht nur auf eine über 30-jährige Erfahrung im Minensektor zurück. Er kommt auch noch aus dem Uransektor. Nicht nur das: Er ist kein reiner Manager, sondern ursprünglich ein ausgebildeter Ingenieur und Geologe. Herr Lemaitre weiß also ganz genau, wie Uranprojekte erfolgreich aufgebaut werden.

(Quelle: Homeland Uranium)

Das zeigt sich eindrucksvoll in seiner Vita. Er war Direktor für die die Abteilung "Weltweite Explorationsprojekte" bei niemand Geringerem als Cameco - dem größten westlichen Urankonzern aus Kanada. Zudem war er der ehemalige CEO des Uran-Unternehmens UEX Corporation und verkaufte UEX an den amerikanischen Uranproduzenten UEC für 310 Mio. CAD.

Denn - und jetzt kommt es: Unter seiner Führung konnte UEX seine Uranressourcen auf rund 150 Mio. Pfund U 3 O 8 verdoppeln - sowohl durch neue Ressourcenentdeckungen als auch durch Übernahmen anderer Projekte. Gar keine Frage: Herr Lemaitre und sein Managementteam wissen ganz genau, wie man ein erfolgreiches Uran-Unternehmen aufbaut und Shareholder-Value für die Aktionäre kreiert. Schulnote 1 für das Management.

Im vergangenen Uran-Superzyklus explodierte die UEX-Aktie von 0,07 CAD in 2003 im Hoch auf 8,90 CAD in 2007. Natürlich kann niemand sagen, ob Homeland Uranium eine ähnliche Performance erzielen kann. Aber das Unternehmen hat ein Management an der Spitze, das weiß, wie so etwas möglich gemacht wird.



Was viele Privatanleger übersehen: Die Uran-Riesen drehen die Angebots-Schraube zu - ganz bewusst!

Kazatomprom (KAP), mit 21% Marktanteil der größte Uranproduzent der Welt, fährt seine Lieferungen nicht hoch - obwohl es technisch möglich wäre. Warum? Weil KAP nicht Volumen, sondern Wert verkaufen will. Der Konzern hat klargestellt: "Wir liefern nur, wenn es sich preislich lohnt." Punkt.

Kazatomprom verkleinert Angebot - und der Markt hört auf den Preis.

Was wirklich passiert: Der weltgrößte Uranproduzent senkt die Produktion für 2026 bewusst - um 10??Mio Pfund Uran (rund 5?

Schwefelsäureknappheit, Verzögerungen im Budenovskoye-JV und ein marktdisziplinierter Ansatz spielen mit. Und 2024-2026 ist der Budenovskoye-Ertrag komplett für Russland vorgesehen - freie Ware für den Westen bleibt knapp.

Das Ergebnis? Ein dichteres Angebotsumfeld - mit Preis-Potenzial nach oben. Gerade jetzt steigt der Bedarf: Der Markt braucht mehr Uran - und rasch.

Das bedeutet in einfachem Deutsch: Ein bedeutender Teil des Angebots für 2026 wurde de facto vom Markt genommen. Und das ist gut für alle Produzenten mit westlichem Ursprung - denn das verknappt die ohnehin dünne Angebotsseite weiter und stärkt die Preisentwicklung nachhaltig. Rick Rule sagte es einst ganz treffend:

"Im Rohstoffsektor bist du entweder ein Kontrarian - oder ein Opfer."

Wer heute in Uranaktien investiert, positioniert sich wie ein Kontrarian - gegen den Lärm, aber im Einklang mit den Fakten.

Und wenn ein Uranriese wie Kazatomprom aktiv Angebot zurückhält, während die Nachfrage weltweit explodiert, dann entsteht ein Vakuum, das nur eines füllen kann: Uran-Projekte mit westlichem Ursprung - am besten "Made in USA".

Massives Angebotsdefizit zu erwarten. Quelle: Investor Handout August 2025 Kazatomprom

Das Unternehmen selber erwartet, dass der Bedarf an Kernenergie weltweit wachsen wird: Bis 2040 werden bis zu 116?ktU Uran pro Jahr benötigt und über 60 neue Reaktoren befinden sich im Bau. Bereits jetzt übersteigt die jährliche Nachfrage das Angebot deutlich (190-200?M lbs U3O8 jährlich), und die langfristigen Prognosen zeigen eine wachsende Lücke zwischen Reaktorbedarf und primärer Produktion. Preise und Investitionen in neue Produktionskapazitäten werden steigen müssen, um die fehlende Menge zu decken.

Massiver Neubau an Reaktoren wird die Nachfrage stetig steigen lassen. Quelle: Investor Handout August 2025 Kazatomprom

Anleger sollten beachten: Obwohl Homeland Uranium beeindruckend viele Buffett-Highlights trifft, sollte die Aktie von Homeland Uranium (ISIN: CA43741D1050, WKN: A411C1) kein Basisinvestment, sondern, wenn dann eine spekulative Beimischung in einem gut diversifizierten Depot sein.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von Homeland Uranium und schauen Sie sich auf die Sedar+ Filings an, um mehr über das Unternehmen zu erfahren!

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Dieser Werbeartikel wurde von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. am 27. August 2025 erstellt und am 10. September 2025 abgeändert. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt. Es handelt sich um eine bezahlte Werbung, bitte beachten Sie die Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland). Die Bezahlung erfolgt ausschließlich vom werbenden Unternehmen und nicht von Seiten Dritter.

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Homeland Uranium wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber vom Unternehmen Homeland Uranium entgeltlich entlohnt.



Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Enthaltene Werte: CA13321L1085,US63253R2013,CA43741D1050