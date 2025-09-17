© Foto: SOPA Images - Sipa USADie Baidu-Aktie legt einen kräftigen Kurssprung hin: Mit einer neuen KI-Partnerschaft und einer Milliarden-Anleihe stärkt der chinesische Tech-Riese seine Position im KI-Wettbewerb.Die Aktie des chinesischen Technologiekonzerns Baidu ist am Mittwoch in Hongkong zeitweise um mehr als 18 Prozent gestiegen. Grund dafür war die Ankündigung eines bedeutenden KI-Bündnisses und die Aussicht auf frisches Kapital. Bereits im US-Handel war das Papier um rund 9 Prozent gestiegen. Am frühen Mittwochnachmittag Ortszeit notiert die Aktie in Hongkong 18,6 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 134,20 Hongkong Dollar (07:28 Uhr MESZ). Auslöser der Rallye bei der Baidu-Aktie ist eine Partnerschaft mit …Den vollständigen Artikel lesen ...
