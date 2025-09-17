Der Bergbauriese BHP Group setzt den Rotstift an. Medienberichten zufolge will das Unternehmen 750 Mitarbeiter in seiner Kohlesparte in Queensland entlassen. Der Rohstoffproduzent begründete diesen Schritt mit den anhaltend niedrigen Kohlepreisen sowie hohen Lizenzgebühren, welche von der Regierung des Bundesstaates Queensland bereits 2022 eingeführt wurden.Die Kohlepreise präsentieren sich derzeit weiter in einer schwachen Verfassung. So sanken die Newcastle-Kohle-Futures in dieser Handelswoche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär