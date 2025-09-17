EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Peter Schneider zieht sich aus dem AT&S-Vorstand zurück



Dr. Peter Schneider zieht sich aus dem AT&S-Vorstand zurück Leoben - Der stellvertretende CEO und EVP der Business Unit Electronics Solutions, Dr. Peter Schneider, wird sich mit 30. September 2025 aus dem Vorstand der AT&S AG zurückziehen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zuzuwenden. Der Aufsichtsrat der AT&S AG hat der einvernehmlichen Vertragsauflösung zugestimmt und dankt Herrn Dr. Schneider für seinen engagierten Einsatz in den vergangenen Jahren. Peter Schneider trat im September 2020 als Global Sales Director in das Unternehmen ein. Bereits im Juni 2021 wurde er in den Vorstand berufen und übernahm als CSO die Verantwortung für Vertrieb und Marketing. 2022 wurde er stellvertretender CEO, verantwortete vorübergehend Investor Relations und übernahm im Oktober desselben Jahres die Leitung der Business Unit Electronics Solutions. Nach dem Ausscheiden von Andreas Gerstenmayer als CEO im September 2024 übernahm er zusätzlich die Rolle des Sprechers des Vorstandes inklusive des Resorts HR. "Im Namen des Aufsichtsrats danke ich Herrn Dr. Schneider für seine Leistungen und wünsche ihm für seine weitere berufliche Zukunft viel Erfolg", sagt Andy Mattes, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Mit seinem Einsatz und seiner Kundenorientierung hat er wesentlich zum Erfolg der AT&S beigetragen", ergänzt CEO Michael Mertin. Peter Schneider: "Ich habe AT&S in den vergangenen fünf Jahren als ein außerordentlich spannendes Unternehmen erlebt. Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen und insbesondere mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Business Unit Electronics Solutions bedanke ich mich herzlich und wünsche dem Unternehmen weiterhin viel Erfolg." Mit dem Ausscheiden von Peter Schneider übernimmt Michael Mertin interimistisch die Verantwortung für die Leitung der Business Unit Electronics Solutions. AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced Technologies & Solutions AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit - durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 13.000 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter www.ats.net



