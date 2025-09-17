Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 17
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EAG
|Date:
|16/9/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.13
|Shrs:
|97,869,042.00
|Tckr:
|FSMP
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EIU
|Date:
|16/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.33
|Shrs:
|21,287,693.00
|Tckr:
|FSMF
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EAG
|Date:
|16/9/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.01
|Shrs:
|48,646,118.00
|Tckr:
|FEMP
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EIU
|Date:
|16/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.08
|Shrs:
|3,340,683.00
|Tckr:
|FSEM
