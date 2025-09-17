VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 17
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-09-16
|NL0009272749
|3840000.000
|351034258.07
|91.4152
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-09-16
|NL0009272756
|212000.000
|18757494.55
|88.4787
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-09-16
|NL0009272772
|513000.000
|36986563.73
|72.0986
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-09-16
|NL0009272780
|360000.000
|29796971.67
|82.7694
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-09-16
|NL0009690239
|8160404.000
|304792545.79
|37.3502
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-09-16
|NL0009690247
|2518390.000
|43337316.26
|17.2083
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-09-16
|NL0009690254
|2426537.000
|30123612.88
|12.4142
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-09-16
|NL0010273801
|2681000.000
|51182603.61
|19.0909
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-16
|NL0010731816
|788000.000
|65138998.04
|82.6637
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-09-16
|NL0011683594
|71750000.000
|3139777852.64
|43.7600
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-16
|NL0010408704
|29703010.000
|1028597405.04
|34.6294
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-09-16
|NL0009272764
|328000.000
|20389962.83
|62.1645
© 2025 PR Newswire