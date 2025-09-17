Es gibt Unternehmen, die selbst ein schwaches Management nicht stoppen kann - und Warren Buffett liebt genau diese "idiotensicheren" Geschäftsmodelle. Welche drei Aktien er in dieser Kategorie besonders schätzt, erfahren Sie hier - der erste Wert dürfte Sie garantiert verblüffen. Die Welt verändert sich ständig. Einige Unternehmen gehen unter, neue entstehen wieder. Allerdings zeigt sich: Einige Konzerne mit überraschend simplen Geschäftsmodellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE