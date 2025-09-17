Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 17
[17.09.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.09.25
|LU2941599081
|18,019,678.00
|EUR
|0
|183,610,194.50
|10.1894
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.09.25
|LU2941599248
|1,257,577.00
|USD
|0
|12,930,980.04
|10.2825
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.09.25
|LU2941599834
|830,386.00
|GBP
|0
|8,440,559.88
|10.1646
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.09.25
|LU2994520851
|10,923,864.00
|USD
|0
|112,190,926.05
|10.2703
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.09.25
|LU2994520935
|636,875.00
|USD
|0
|6,486,132.67
|10.1843
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.09.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|254,327.79
|10.1731
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.09.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|253,094.70
|10.1238
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.09.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|319,873.58
|10.0450
