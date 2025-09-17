Aschaffenburg (ots) -FUCHS SCHMITT, der führende Outdoor-Spezialist für Damenoberbekleidung im Bereich Jacken und Mäntel, ist mit seinem neuen Online-Shop live. Unter https://fuchsschmitt.com können Kundinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab sofort ein umfangreiches FUCHS SCHMITT Sortiment entdecken - on the go und jederzeit verfügbar.Der neue Online-Auftritt basiert auf der Shop-Plattform Shopify und wurde in einer Projektlaufzeit von gerade einmal sechs Monaten durch das interne Leineweber- und FUCHS SCHMITT-Projektteam gemeinsam mit erfahrenen externen Partnern realisiert. Der Produktsupport erfolgt vollständig intern, um den Kundinnen den gewohnt hohen Service von FUCHS SCHMITT zu bieten."Mit dem neuen Online-Shop setzen wir einen wichtigen Meilenstein in unserer Digitalstrategie. Unsere Kundinnen haben jetzt Zugriff auf das hochwertige und trendige FUCHS SCHMITT Sortiment - und das in einer modernen, intuitiven Shopping-Umgebung", sagt Andrea Krumme, Geschäftsführerin von FUCHS SCHMITT.Aktuell ist die Marke bereits in den Online-Shops der Partner des Facheinzelhandels sowie auf namhaften Marktplätzen vertreten. Neben dem eigenen Online-Shop baut FUCHS SCHMITT den digitalen Vertrieb stetig weiter aus.Über FUCHS SCHMITTFUCHS SCHMITT ist der führende Outdoor-Spezialist für Damenoberbekleidung im Bereich Jacken und Mäntel. Seit 1967 steht das Unternehmen für höchste Qualität, innovative Produktentwicklung und nachhaltige Kundenbindung. Als zuverlässiger Partner des stationären Handels - von Bekleidungshäusern über Filialisten bis hin zum spezialisierten Facheinzelhandel - sowie im E-Commerce ist FUCHS SCHMITT erfolgreich am Markt vertreten. Seit dem 1. August 2024 ist das Unternehmen Teil der Leineweber GmbH & Co. KG. Rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon rund 70 am Firmensitz in Großostheim im Landkreis Aschaffenburg (Bayern), engagieren sich für die Weiterentwicklung der Marke und ihrer Produkte.Pressekontakt:FUCHS SCHMITT GmbH & Co. KGFlora HolderHead of Marketing & CommunicationsTelefon: +49 6021-360-457Mobil: +49 163-549 20 79E-Mail: marketing@fuchsschmitt.deWeb: https://www.fuchsschmitt.de/Original-Content von: FUCHS SCHMITT GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161565/6119201