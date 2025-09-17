© Foto: CFOTO - picture alliance

TikTok steht kurz davor, sein US-Geschäft an ein Konsortium zu verkaufen. Welche Unternehmen hinter dem Deal stecken und warum dieser Schritt ein Wendepunkt in der US-chinesischen Beziehung sein könnte.Der Streit um TikTok in den USA hat eine neue Wendung genommen: Ein Konsortium aus Oracle, Andreessen Horowitz und Silver Lake wird das US-Geschäft von TikTok übernehmen. Diese Einigung, die in den Verhandlungen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping erarbeitet wurde, markiert einen entscheidenden Moment in den angespannten Beziehungen zwischen den beiden Großmächten. Das US-Konsortium setzt sich aus drei Hauptakteuren zusammen. Oracle, das führende …