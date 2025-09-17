Die Anleger sind im DAX von der Käufer- auf die Verkäuferseite gewechselt und haben ihr Verhalten damit um 180 Grad gedreht. Die Erwartung von mehreren Zinssenkungen in den USA lässt den Dollar fallen und den Euro steigen. Der Sprung in der Gemeinschaftswährung auf über 1,18 US-Dollar macht ein durch Zölle bereits angespanntes Umfeld für die deutsche Exportindustrie noch schwieriger. Nachdem Anleger bislang bei jedem Rücksetzer kauften, versuchen sie nun, zu möglichst guten Kursen aus ihren Positionen herauszukommen.

Das Narrativ des Funkens, der von der Börse auf die Realwirtschaft überspringt, ist an drakonischen US-Zöllen, einem daraus resultierenden schwierigen Umfeld für die deutsche Exportindustrie und zu langsamen Fortschritten in der Fiskalpolitik zerschellt. Was nicht ist, kann allerdings noch werden, und ein Teil der Schwäche, die wir gerade sehen, ist nichts anderes als eine typische, für diese Jahreszeit erwartbare Herbstkorrektur.

Allerdings scheint die Saisonalität dieses Jahr nur den DAX zu treffen. Die chinesischen Börsen haussieren. Und an einem Tag, an dem der DAX um über 300 Punkte abstürzt, erreicht der S&P 500 an der Wall Street ein neues Rekordhoch. Seitdem die US-Regierung ihre weltweiten Zölle umgesetzt hat, sehen wir eine starke Aktienselektion bei Anlegern.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

