Und zwar im Vergleich zum Vormonat in Höhe von 0,1 %. Wie die Bundesstatistiker soeben weiter ausführten, lag dies überwiegend am Rückgang in der Automobilindustrie (-1,9 %), während sich die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen über ein Plus beim Orderbestand von 1,6 % freuen konnten. Offene Bestellungen aus dem Inland gaben im Juli um 0,7 % gegenüber dem Vormonat nach, dagegen stieg der Bestand der Auslands-Orders um 0,2 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergaben die vorläufigen Berechnungen der Statistiker einen Zuwachs von 4,3 %. Die Reichweite des Auftragsbestands liegt nun voraussichtlich bei 7,8 Monaten (Juni: 7,9).



