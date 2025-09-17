NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach einem Besuch der Husumer Windenergie-Messe auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Gespräche mit leitenden Vertriebsmitarbeitern und Managementteams hätten durchweg einen konstruktiven Ausblick für die europäische Onshore-Windenergie widergespiegelt, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Obwohl der deutsche Monitoring-Bericht kurzfristig für einige Unsicherheit gesorgt habe, bleibe die Stimmung in der Branche optimistisch und der Wettbewerb rational./rob/edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



