Paris (www.anleihencheck.de) - Frankreich verliert durch die Herabstufung von AA- auf A+ durch die Ratingagentur Fitch seinen Status als halbwegs zentrale Säule, so Michaël Nizard, Head of Multi-Asset & Overlay bei Edmond de Rothschild AM.Die Ratingagentur Fitch habe diese Entscheidung mit einem anhaltenden Defizit, einer Staatsverschuldung von bereits 114 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), die bis 2034 voraussichtlich 132 Prozent erreichen werde, sowie mit chronischer politischer Instabilität begründet. Damit nähere sich Frankreich den Kennzahlen Italiens, das eine Staatsverschuldung von 135 Prozent erwarte, während es sich von Volkswirtschaften wie Spanien und Belgien entferne, deren Entwicklung stabiler erscheine. Diese Herabstufung bedeute keine unmittelbare Krise für Frankreich, bestätige jedoch die Wahrnehmung einer relativen Schwäche. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
