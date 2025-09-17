Die letzten Zahlen von Coffee Holding zeigen, wie stark das Unternehmen von den Schwankungen am Rohstoffmarkt abhängt. Nach einem durchwachsenen dritten Quartal könnten jedoch die Voraussetzungen für ein außergewöhnlich starkes Jahresende kaum besser sein. Ein durchwachsenes Quartal mit Belastungen Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (per Ende Juli) musste Coffee Holding einen deutlichen Rückgang der Ergebnisse hinnehmen. Der starke Preisverfall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
