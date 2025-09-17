Ein neuer Detektor lauscht nahe dem kältesten Punkt des Universums in die Stille. Nun hat er etwas Unerwartetes gehört - und die Physik-Community horcht auf. Was steckt hinter den Signalen? Ein internationales Team von Forscher:innen hat mit dem Experiment Qrocodile die bislang empfindlichsten Messungen im Bereich der leichten Dunklen Materie durchgeführt. Die Kollaboration unter Leitung der Universität Zürich in der Schweiz und der Hebräischen Universität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n