© Foto: Sipa USA - Sipa USASeit Dezember 2024 befindet sich der US-Leitzins stabil auf einem hohen Niveau. Ein schwächelnder US-Arbeitsmarkt und Trumps Forderung nach Zinssenkungen könnten jedoch zu einer Zinswende führen. Expertenstimmen. Die US-Notenbank Fed steht vor einem entscheidenden Schritt: Am heutigen Mittwochabend 20:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit könnte sie den Leitzins senken, um auf den schwächelnden Arbeitsmarkt zu reagieren. Seit Dezember 2024 liegt der Zinssatz stabil zwischen 4,25 und 4,50 Prozent. Doch die jüngst enttäuschenden Arbeitsmarktzahlen machen nun eine Veränderung erforderlich. Experten erwarten eine Senkung um mindestens 0,25 Prozentpunkte, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und neue …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE