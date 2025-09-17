Emittent / Herausgeber: Octopus Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien

octopus group AG verkauft ihre Beteiligungen an Immobilien im GVZ Erfurt: Neuausrichtung auf Investitionen in Fachmarkt- und Stadtteilzentren schreitet voran



17.09.2025

octopus group AG verkauft ihre Beteiligungen an Immobilien im GVZ Erfurt: Neuausrichtung auf Investitionen in Fachmarkt- und Stadtteilzentren schreitet voran Grünwald, 17. September 2025 - Die octopus group AG fokussiert sich intensiv auf aktives Assetmanagement im Bereich der Fachmarkt- und Stadtteilzentren in Deutschland. Daher wird derzeit das bestehende Immobilienportfolio weiter konsolidiert. In diesem Rahmen hat octopus in Erfurt ihre Beteiligungen an mehreren Projektgesellschaften verkauft. Bei den Objekten im Güterverkehrszentrum Erfurt handelt es um eine Tankstelle, einen angegliederten Gewerbehof und ein attraktives Bürohaus. octopus hatte die Beteiligungen Anfang 2023 erworben. Seitdem wurden die Immobilien konsequent revitalisiert und die Mietverträge neu verhandelt. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines Share-Deals mit einem ausländischen Investor, der die Objekte weiter entwickeln wird. "Mit dem Verkauf stellen wir erneut unsere Expertise im Assetmanagement unter Beweis. Wir kaufen zu einem attraktiven Preis, entwickeln Objekte weiter, steigern den Wert und heben mittelfristig mit dem Verkauf stille Reserven", sagte Reiner Eenhuis, Vorstand der octopus group AG. "Mit dieser Strategie hat sich unsere Gruppe seit 2019 konsequent weiterentwickelt und wird sie auch mit dem neuen Fokus auf Fachmarkt- und Nahversorgungszentren fortsetzen." Mit der aktuellen Transaktion erhöht octopus das für Objektkäufe im Rahmen der Neuausrichtung zur Verfügung stehende Kapital. Für die kommenden Monate sind weitere Verkäufe geplant. Um die derzeit attraktiven Kaufmöglichkeiten im Bereich der Fachmarkt- und Nahversorgungszentren optimal nutzen zu können, plant octopus zudem die Emission einer Unternehmensanleihe im Herbst 2025 zur Ergänzung des Finanzierungsmix. Kontakt PR & IR

Fabian Lorenz // T: +49 221 29 83 15 88 // M: lorenz@florenz-kommunikation.de

octopus group AG // Südliche Münchner Str. 62 // 82031 Grünwald // octopus-group.ag



